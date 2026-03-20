Wetter-Kehrtwende: So wird das Wochenende in der Steiermark

Der Freitagmorgen hate es in sich: Vor allem in der Obersteiermark war es ordentlich kalt, teils sogar frostig. Die Temperaturen lagen zwischen -5 und 3 Grad. Dafür zeigt sich der Vormittag von seiner freundlichen Seite. „Der Vormittag verläuft oft sonnig, etwaige Nebel- oder Hochnebelfelder lichten sich bald“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria.mAb Mittag ändert sich das Bild aber langsam. „Bei mäßigem Nordostwind bilden sich dann mehr und mehr Quell- bzw. Schichtwolken“, heißt es weiter. Besonders im Südosten wird die Sonne am Nachmittag seltener. Immerhin: „Es bleibt aber überall trocken“, so die Experten. Mit 11 bis 14 Grad wird es insgesamt ein recht angenehmer Tag.

Samstag bringt trübe Aussichten

Am Samstag ist dann Schluss mit dem Frühlingsgefühl. „Unter Tiefdruckeinfluss“ präsentiert sich das Wetter „sehr wechselhaft“, berichten die Meteorologen. Die Wolken haben klar die Oberhand, die Sonne zeigt sich kaum. Dazu kommen immer wieder Niederschläge: „Es gehen immer wieder leichte Regen- oder Schneeregenschauer nieder.“ In der westlichen Obersteiermark kann es am Nachmittag sogar intensiver werden. Die Schneefallgrenze liegt laut Geosphere Austria „zwischen 800 und 1.200 Metern Höhe“. Auch die Temperaturen gehen deutlich zurück: Nach 0 bis 4 Grad in der Früh sind am Nachmittag „kaum mehr als 6 bis 10 Grad zu erwarten“.

Sonntag: Erste vorsichtige Besserung

Ganz vorbei ist das wechselhafte Wetter am Sonntag noch nicht. „Auch am Sonntag bleibt uns der Tiefdruckeinfluss noch erhalten“, heißt es von der Geosphere Austria. Mit einer Winddrehung auf Südost wird es aber langsam freundlicher. „In der nördlichen Obersteiermark bleibt es schon überwiegend trocken und es scheint immer wieder auch die Sonne.“ Südlich davon halten sich die Wolken hartnäckiger. „Der eine oder andere Regen- bzw. Schneeschauer wird noch durchziehen, die häufigsten voraussichtlich im Oberen Murtal.“ Zumindest zwischendurch zeigt sich die Sonne überall. Die Temperaturen starten bei -1 bis +3 Grad, tagsüber sind „um die 11 Grad zu erwarten“.