Naschgarten bringt steirischer Volksschule SPAR-Vielfaltspreis

In Edelsbach bei Feldbach wird Natur greifbar: Die Volksschule gewinnt den steirischen SPAR-Vielfaltspreis. Ihr Naschgarten-Projekt zeigt, wie Kinder Biodiversität im Alltag erleben und wird mit 1.000 Euro unterstützt.

Was wächst hier eigentlich alles? Genau das wollen die Kinder der Volksschule Edelsbach bei Feldbach künftig direkt vor ihrer Schule herausfinden. Mit ihrer Idee „Naschgarten – Lebensraum entdecken, Vielfalt erleben“ hat die Schule den SPAR-Vielfaltspreis 2025/26 für die Steiermark gewonnen. Besonders: Der Garten soll öffentlich zugänglich sein und von allen im Dorf genutzt werden können. Damit wird aus dem Schulprojekt ein Treffpunkt für die ganze Gemeinde.

Von Himbeeren bis Minze

Im Frühling geht’s los: Gemeinsam mit der Gemeinde und unterstützt von Bodenpädagog:innen aus dem Vulkanland legen die Kinder Beete an. Gepflanzt werden unter anderem Himbeeren, Ribisel und Minze. Der Garten wird aber nicht nur bepflanzt, sondern auch Teil des Unterrichts. Themen wie Artenvielfalt fließen fächerübergreifend ein. Die Schülerinnen und Schüler kümmern sich abwechselnd um die Pflege, damit der Naschgarten rechtzeitig zum Schulfest im Sommersemester eröffnet werden kann.

Preis für kreative Ideen

Der Vielfaltspreis wurde heuer erstmals von SPAR für Volksschulen vergeben. Österreichweit wurden 36 Projekte eingereicht. Im Mittelpunkt standen die Themen Bienen, Pflanzen und Ernährung. Die Idee aus Edelsbach überzeugte die Fachjury und wird nun mit 1.000 Euro bei der Umsetzung unterstützt. Hinter der Bewertung steht ein Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis, der sogenannte SPAR-Bienenrat.

Früh lernen, was wichtig ist

Für SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer ist das Engagement der Kinder besonders bemerkenswert: „Ich freue mich sehr für die Volksschule Edelsbach und gratuliere herzlich zum verdienten SPAR-Vielfaltspreis 2025/26. Es ist bemerkenswert, wie selbstverständlich Kinder mit Biodiversität und Artenvielfalt umgehen.“ Gleichzeitig bedankt er sich bei den Lehrkräften, die diese Themen im Schulalltag verankern.