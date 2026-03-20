Großbrand in Schladminger Hotel: Brandstiftung derzeit ausgeschlossen

Nach dem Brand eines Hotels in Schladming (Bezirk Liezen) gibt es neue Erkenntnisse: Die Ursache ist noch unklar, ein vorsätzlicher Brand wird derzeit aber nicht angenommen. Der Schaden geht in die Millionen.

Nach dem Großbrand am Mittwoch, dem 18. März, in Gleiming gibt es nun erste Ergebnisse der Ermittlungen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Brandausbruchstelle im Obergeschoss eines Zubaus lokalisiert werden. Dieser Bereich wurde als privater Wohnraum genutzt. Die genaue Ursache des Feuers ist jedoch weiterhin Gegenstand technischer Untersuchungen. Klar ist bislang: Hinweise auf eine absichtliche Brandstiftung gibt es aktuell nicht. Wörtlich heißt es laut Landespolizeidirektion Steiermark: „Eine subjektive, vorsätzliche Brandursache wird zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht angenommen.“

Flammen breiteten sich rasch aus

Der Brand brach am Mittwochnachmittag kurz vor 13.30 Uhr aus und hatte rasch um sich gegriffen. Durch starken Wind breiteten sich die Flammen vom ersten Stock des östlichen Zubaus auf den Dachstuhl aus. Rund 130 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren standen mit insgesamt 18 Fahrzeugen im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nachtstunden. Eine Brandwache wurde eingerichtet, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

©BFVLI / Schlüßlmayr | Rund 130 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen des Hotelbrands in Schladming.

Glück im Unglück: Niemand verletzt

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder Gäste noch andere Personen im Gebäude. Auch Tiere waren nicht betroffen. Damit ging der Einsatz glimpflich aus: Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr waren auch das Rote Kreuz und mehrere Polizeistreifen vor Ort.

Schaden geht in die Millionen

Die Folgen des Feuers sind dennoch massiv. Sowohl am Beherbergungsbetrieb als auch am angrenzenden Wohngebäude entstand erheblicher Sachschaden. Laut aktuellen Schätzungen dürfte sich dieser auf mehrere Millionen Euro belaufen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark zur genauen Brandursache laufen weiterhin.