33.000 E-Autos: So viel Sprit spart die Steiermark

Mehr als 25 Millionen Liter Sprit haben steirische Elektroautos im Vorjahr eingespart. Laut VCÖ zeigt das, wie stark E-Mobilität die Abhängigkeit von Erdöl senken kann und warum jetzt nachgeschärft werden soll.

Dass Elektroautos einen spürbaren Unterschied machen, zeigt eine aktuelle Analyse des VCÖ deutlich. Allein im Vorjahr haben die E-Pkw in der Steiermark im Vergleich zu Benzin- und Dieselautos mehr als 25 Millionen Liter Sprit eingespart. Für den VCÖ ist das ein klarer Hinweis darauf, welches Potenzial in der E-Mobilität steckt. Gleichzeitig betont die Mobilitätsorganisation, dass diese Einsparung in den kommenden Jahren noch deutlich steigen könnte – vorausgesetzt, der Ausbau wird weiter vorangetrieben.

Zahl stark gestiegen

In den vergangenen Jahren hat sich bei den E-Autos in der Steiermark viel getan. Seit Ende 2019 ist ihre Zahl von rund 4.400 auf etwa 33.000 gestiegen, also fast eine Verachtfachung. Diese Entwicklung trägt laut VCÖ wesentlich dazu bei, den Spritverbrauch im Verkehr zu senken. „Eine Lehre aus der aktuellen Ölpreis-Rallye muss sein, die Erdölabhängigkeit des Verkehrs rasch und deutlich zu reduzieren. Neben spritsparendem Fahren, mehr Bahn- und Busverbindungen und der Verbesserung der Radinfrastruktur spielen dabei die Elektroautos eine sehr wichtige Rolle“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Effizienter unterwegs

Ein Grund für die Einsparung liegt in der Technik selbst. Elektromotoren arbeiten deutlich effizienter als Verbrennungsmotoren. Laut Umweltbundesamt verbrauchen E-Autos im Schnitt 21 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Benzin- und Dieselautos benötigen umgerechnet rund das Dreifache. „Viele in der Steiermark haben eine Photovoltaikanlage am Dach. Damit kann man sich den Strom fürs Autofahren selbst erzeugen, ist unabhängig von Erdölimporten und spart sich in Zeiten wie diesen besonders viel Geld“, so Schwendinger.

Mehr Tempo gefordert

Trotz des Wachstums sieht der VCÖ noch Luft nach oben. Österreichweit lag der Anteil der neu zugelassenen Elektroautos heuer bei 21 Prozent, in der Steiermark zuletzt bei 17 Prozent. Andere Länder zeigen, dass mehr möglich ist: In Dänemark liegt der Anteil bereits bei 82 Prozent. Besonders Unternehmen könnten hier eine Schlüsselrolle spielen, da ein Großteil der Neuwagen auf Firmen zugelassen wird. Mehr E-Autos in Betrieben würden auch den Gebrauchtwagenmarkt für Private stärken.

Politik in der Pflicht

Damit der Umstieg schneller gelingt, fordert der VCÖ klare Rahmenbedingungen. Kritik gibt es unter anderem am Zurückrudern beim Verbrenner-Aus sowie an steuerlichen Änderungen.

„Österreich braucht eine Spritverbrauchsbremse, um sowohl kurzfristig als auch langfristig die Spritkosten zu reduzieren. Denn auf die jährlichen Spritkosten der Autofahrerinnen und Autofahrer hat der Spritverbrauch einen deutlich größeren Einfluss als die Spritpreise“, erklärt Schwendinger. Konkret zeigt sich: Wer weniger verbraucht, spart bares Geld – mehrere hundert Euro pro Jahr sind laut VCÖ möglich.