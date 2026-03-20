Branchenmonitor 2026: Steirische Therme liegt bei Gästen ganz vorne

Das Thermenresort Loipersdorf wurde im Branchenmonitor 2026 der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien – als bestbewertetes Freizeit- und Erlebnisbad Österreichs ausgezeichnet. Das Resort erreichte den ersten Platz und schnitt auch in den Teilkategorien Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis jeweils am besten ab. Die Auswertung basiert auf rund 380.000 Kundenurteilen zu insgesamt 1.958 Unternehmen aus 184 Branchen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Bewertungen von Personen, die in den vergangenen drei Jahren tatsächlich Kundinnen oder Kunden der jeweiligen Anbieter waren. Voraussetzung für die Aufnahme ins Ranking waren mindestens 100 Bewertungen pro Unternehmen.

Thermenressort Loipersdorf bereits mehrmals „Branchen-Champion“

Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini freut sich gemeinsam mit seinem Team: „Diese Auszeichnung spiegelt die Zufriedenheit unserer Gäste wider. Sie zeigt, dass unser Anspruch – Qualität, Service und ein unvergessliches Thermenerlebnis – auch wahrgenommen wird. Hinter diesem Erfolg steht ein engagiertes Team, das täglich mit viel Einsatz für unsere Gäste da ist.“ Das Thermenresort Loipersdorf zählt seit mehreren Jahren zu den regelmäßig gut bewerteten Betrieben in diesem Bereich. Bereits seit 2018 erreicht die Einrichtung wiederholt Spitzenplätze, zuletzt wurde sie von 2024 bis 2026 durchgehend als Branchen-Champion geführt. Das Angebot umfasst neben einem Thermen- und Erlebnisbad auch einen eigenen Bereich für Gäste ab 16 Jahren sowie ergänzende Angebote in den Bereichen Gastronomie, Fitness und Wellness.