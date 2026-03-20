Nach Kollision: Junger Mofa-Lenker (15) schwer verletzt

Am Freitagvormittag, 20. März 2026, kam es zu einer Kollision eines Pkws mit einem Mofa in Ofersaifen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark. Der 15-jährige Mofa-Lenker wurde schwer verletzt.

Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 92-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Wagen auf der L406 aus Richtung Pöllau kommend in Richtung Birkfeld. Im Bereich Obersaifen wollte er nach links in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei übersah er einen in entgegengesetzte Richtung fahrenden 15-jährigen Mofa-Fahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 15-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz eingeliefert. Der 92-Jährige blieb unverletzt.