Mehrfachqualifikation: Pflege-Nachwuchs schließt Ausbildung in Mureck ab

Die große Freude war zu spüren, als den sechs jungen Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung Mureck auf der Abschlussfeier im JUFA Hotel die Zeugnisse von Landesrat Karlheinz Kornhäusl überreicht wurden! Ehrengäste, Familie und Freunde feierten mit und es gab auch mehr als einen Anlass dafür. Die Jugendlichen haben gleich mehrere Qualifikationen auf einmal mit viel Fleiß erworben. Damit steht den jungen Menschen alles offen, vom direkten Einstieg in den Beruf bis zur weiterführenden Ausbildung, wie die Pflegefachassistenz oder auch die Bachelorausbildung Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. Seit einigen Jahren gibt es eine Kooperation zwischen der Fachschule für Sozialberufe Mureck und der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark Bad Radkersburg. In dieser dreieinhalbjährigen Schulform wird Jugendlichen nach der 8. Schulstufe die Möglichkeit geboten, zusätzlich zu den bewährten Qualifikationen der Fachschule, den Beruf Pflegeassistenz zu erlernen und die Ausbildungspflicht zu absolvieren.

Direktorin über Aufgaben und Herausforderungen des Berufs

„Wenn man gerne mit Menschen arbeitet, ist eine Pflegeausbildung die richtige Entscheidung. Dafür ist die Pflege ein lohnendes Berufsfeld, sehr dynamisch und durchlässig!”, ist Direktorin Romana Schloffer überzeugt. Als langjährige Schulleiterin begleitet sie die Auszubildenden mit viel Engagement, Kompetenz und Feingefühl durch die gesamte Ausbildung bis in den Berufsalltag. „Unsere Ausbildungen sind praxisnah und man merkt schnell, wie man seine persönlichen Stärken optimal einsetzen kann”, erklärt Schloffer weiter. „Pflege ist nicht nur ein erfüllender Beruf. Pflege ist ein hochprofessionalisierter Fachbereich, der vielseitige Tätigkeits- und Einsatzbereiche, flexible Dienstzeiten, Teamarbeit und einen sicheren Arbeitsplatz in der Region bietet.”

Pflegeassistenzausbildung nach 9. Schulstufe möglich

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte: „Es ist wichtig, dass wir junge Menschen für die vielfältigen Aufgabenbereiche der Gesundheitsberufe begeistern! Unsere Gesellschaft braucht motivierte Fachkräfte, die Freude am Beruf und an der Arbeit mit Menschen haben. Herzliche Gratulation und viel Erfolg für Ihren weiteren Lebensweg!” Die Grundausbildungen in der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz bzw. das Upgrade von der Pflegeassistenz zur Pflegefachassistenz sind kostenfrei und für Pflegefachkräfte gibt es zusätzlich Weiterbildungen, wie beispielsweise die fachliche Vertiefung „Praxisanleitung”. An der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in Hartberg kann die einjährige Pflegeassistenzausbildung nach erfolgreichem Abschluss der 9. Schulstufe begonnen werden. Zusatzangebote wie Onlineunterricht und viele standortspezifische Besonderheiten runden das Angebot ab. Personen, die sich in einer Pflegeausbildung befinden, haben die Möglichkeit einen monatlichen Ausbildungsbeitrag von 658 Euro zu beantragen.