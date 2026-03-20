Kettenreaktion: Fünf Verletzte nach Unfall in der Steiermark

Gegen 14:30 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der Gleisdorfer Straße (B65) aus Richtung Graz in Richtung Gleisdorf. Bei Straßenkilometer 22,2 im Gemeindegebiet von Ludersdorf-Wilfersdorf wollte das erste Fahrzeug der Kolonne nach links in eine Gemeindestraße einbiegen und kam daher zum Stillstand. Zwei nachfolgende Autos konnten rechtzeitig anhalten, ein danach fahrendes Fahrzeug des ÖRK fuhr auf das letzte bereits stehende Fahrzeug auf. Dabei geriet das ÖRK-Fahrzeug teilweise auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender Wagen auswich und mit einer Straßenlaterne kollidierte.

Kettenreaktion folgte

Infolge des Aufpralls kam es zu einer Kettenreaktion, bei der die drei stehenden Fahrzeuge, das auffahrende ÖRK-Fahrzeug sowie der entgegenkommende Pkw erheblich beschädigt wurden. Insgesamt wurden vier Personen leicht und eine Person unbestimmten Grades verletzt. Diese wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Ludersdorf und Gleisdorf, das Österreichische Rote Kreuz sowie sieben Streifen der Polizei. Die B65 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.