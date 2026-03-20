Massive Schäden nach Schneefall: Gleichenberger Bahn startet später

Der im Volksmund als „Dschungelexpress“ bekannte Zug verkehrt auf einer elektrifizierten Regional- bahn durch dicht bewaldete Abschnitte, von Feldbach über Prädiberg bis Gnas sowie weiter über Maierdorf und Trautmannsdorf nach Bad Gleichenberg. Gerade in diesen Bereichen kam es durch umstürzende Bäume zu erheblichen Schäden: Auf einer Länge von insgesamt 8 km wurden zahlreiche Oberleitungsmasten geknickt, Ausleger abgerissen sowie Isolatoren und die Fahrleitung beschädigt. Unmittelbar nach den Schneefällen wurde seitens der Steiermärkischen Landesbahnen (StLB) mit der Erkundung der Strecke begonnen, um das Schadensausmaß zu erfassen. Seit Februar laufen die Instandsetzungsarbeiten auf Hochtouren. Zunächst stand die Freimachung der Gleise sowie die Entfernung der umgestürzten Bäume im Fokus. Diese Arbeiten sind besonders anspruchsvoll, da auch in den angrenzenden Wäldern Aufräumarbeiten stattfinden und dadurch jederzeit weitere Bäume auf die Gleise stürzen könnten.

©kk Die Schneemassen im Februar… ©kk …legten die Gleichenberger Bahn lahm-

Gleichenberger Bahn soll ab 18. April wieder verkehren

Um die Instandsetzung möglichst rasch abschließen zu können, werden die Masten in den Werkstätten der Steiermärkischen Landesbahnen repariert und anschließend wieder auf der Strecke aufgestellt. Erst danach kann die Fahrleitung neu gespannt und eingerichtet werden. Dank des unermüdlichen Einsatzes und der engen, standortübergreifenden Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Standorte Feldbach und Weiz wird sichergestellt, dass der „Dschungelexpress“ so rasch wie möglich, und vor allem sicher, wieder in Betrieb genommen wird. „Die Wiederaufnahme des planmäßigen Betriebs ist mit 18. April vorgesehen. Dann wird die Gleichenberger Bahn wieder durch die sanfte Hügellandschaft der Region verkehren und die Gemeinden Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg insbesondere an den Wochenenden miteinander verbinden“, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Ronald Kiss, Direktor Steiermärkische Landesbahnen, und Peter Kronberger, Geschäftsführer Steiermarkbahn, betonen: „Unser besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit den Schäden infolge des Schneebruchs mit großem Einsatz, hoher Professionalität und beeindruckendem Teamgeist in Rekordzeit die Infrastruktur auf der Gleichenberger Bahn wiederhergestellt haben. Ihr Engagement ermöglicht, dass die Betriebsaufnahme am 18. April erfolgen kann. Gleichzeitig danken wir unseren Fahrgästen herzlich für ihre Geduld und ihr Verständnis im Zusammenhang mit dem verspäteten Start.“

Nach Ausfällen: Zusätzliche Verkehrstage als Ausgleich

Um den verspäteten Bahnbetrieb zu kompensieren, plant die Steiermarkbahn (StB) die heuer ausgefallenen 10 Verkehrstage nachzuholen. Ziel ist es durch eine Ausweitung an Werktagen noch mehr Fahrgäste für die Gleichenberger Bahn zu gewinnen. In einem gemeinsamen Termin mit den Gemeinden Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg werden dazu Vorschläge und Wünsche aus der Region gesammelt und in die Fahrplangestaltung eingebunden. Die konkreten Zusatztermine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Ersatzangebote bis zu Wiederaufnahme

Bis zur Wiederaufnahme des Bahnbetriebs werden Fahrgäste gebeten auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen. Zur Verfügung stehen die Buslinie 416 (Feldbach – Bad Gleichenberg über Mühldorf) sowie im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg das GASTI-Anrufsammeltaxi für die Haltestellen Bad Gleichenberg, Trautmannsdorf und Hofstätten.