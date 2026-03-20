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/ ©© Melitta Stranimeier
Bild auf 5min.at zeigt den Berg Grimming
So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark.
Steiermark
20/03/2026
Prognose

Schneefallgrenze sinkt: Wo am meisten Niederschlag erwartet wird

Der Samstag bringt unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und wiederkehrenden Schauern. Die Temperaturen bleiben kühl, die Schneefallgrenze liegt bei rund 800 bis 1200 Metern.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

„Am Samstag präsentiert sich das Wetter unter Tiefdruckeinfluss sehr wechselhaft. Die Wolken haben die Oberhand, die Sonne zeigt sich wenn überhaupt nur selten. Dazu gehen immer wieder leichte Regen- oder Schneeregenschauer nieder, etwas stärker könnte der Niederschlag am Nachmittag in der westlichen Obersteiermark sein“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 m Höhe. Der Ostwind weht schwach bis mäßig. Nach Frühtemperaturen zwischen 0 und 4 Grad sind auch am Nachmittag kaum mehr als 6 bis 10 Grad zu erwarten.“

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