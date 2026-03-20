Schneefallgrenze sinkt: Wo am meisten Niederschlag erwartet wird

„Am Samstag präsentiert sich das Wetter unter Tiefdruckeinfluss sehr wechselhaft. Die Wolken haben die Oberhand, die Sonne zeigt sich wenn überhaupt nur selten. Dazu gehen immer wieder leichte Regen- oder Schneeregenschauer nieder, etwas stärker könnte der Niederschlag am Nachmittag in der westlichen Obersteiermark sein“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 m Höhe. Der Ostwind weht schwach bis mäßig. Nach Frühtemperaturen zwischen 0 und 4 Grad sind auch am Nachmittag kaum mehr als 6 bis 10 Grad zu erwarten.“