Die schönsten Ostermärkte in Graz und der Steiermark im Überblick

Kurz vor Ostern gehört vor allem eines dazu, um richtig in Stimmung zu kommen: das Stöbern durch die beliebten Ostermärkte in der Steiermark. Hier erfährst du, wo du die schönsten Märkte im ganzen Land findest.

Die Ostermärkte in der Steiermark und in Graz gehören für viele längst zum Fixpunkt im Frühling, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch als Ausflugsziel.

Die Ostermärkte in der Steiermark und in Graz gehören für viele längst zum Fixpunkt im Frühling, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch als Ausflugsziel.

Wenn die Temperaturen steigen und die ersten Vorbereitungen für Ostern beginnen, füllen sich Plätze, Schlösser und Höfe wieder mit Leben. Die Ostermärkte in der Steiermark und in Graz gehören für viele längst zum Fixpunkt im Frühling, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch als Ausflugsziel.

Graz: Osterflair mitten in der Altstadt

Mitten im Herzen der Stadt findet am Grazer Hauptplatz einer der bekanntesten Märkte statt. Vom 26. März bis 4. April lockt der Oster-Kunsthandwerksmarkt wie jedes Jahr zahlreiche Besucher an, die zwischen regionalen Spezialitäten und handgefertigten Produkten stöbern. Gerade die Kombination aus historischer Kulisse und steirischem Brauchtum macht den Markt besonders.

Große Ausstellungen und besondere Orte

Ein Klassiker ist die Osterausstellung auf Schloss Kornberg, die noch bis 5. April 2026 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat. Hier erwartet Besucher eine Mischung aus Dekoration, Geschenkideen und regionaler Kulinarik. Ebenfalls ein beliebter Anlaufpunkt ist die Osterausstellung am Genusshof in Bad Gams, die noch bis 5. April 2026 täglich von 8 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden kann. Neben handbemalten Ostereiern und Keramik stehen hier vor allem bäuerliche Produkte und regionale Spezialitäten im Mittelpunkt. In der Ottersbachmühle in St. Peter am Ottersbach läuft das „Frühlingserwachen bei EigenArt“ noch bis 5. April 2026, jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Die historische Mühle wird dabei zur Bühne für kreatives Handwerk, Workshops und frühlingshafte Dekoration.

Tradition hautnah erleben

Besonders authentisch wird es im Freilichtmuseum Stübing am Palmsonntag. Beim traditionellen Osterbrotbacken können Besucher am Palmsonntag 2026 den gesamten Prozess miterleben, vom Teig bis zum fertigen Brot aus dem historischen Ofen. Auch der Fischbacher Osterhasenkirtag am 29. März 2026 ab 11 Uhr verbindet Handwerk, Kulinarik und ein buntes Kinderprogramm. Gerade für Familien ist dieser Termin ein beliebtes Ziel.

Märkte mit besonderen Extras

In Weiz findet am 28. März 2026 ein Ostermarkt statt, der neben Kunsthandwerk auch mit einer Fahrradbörse kombiniert wird, eine Mischung, die viele Besucher anzieht. Auch der Ostermarkt in der FS Alt-Grottenhof sowie der Markt im Steirischen Heimatwerk setzen auf traditionelles Handwerk, regionale Produkte und liebevoll gefertigte Unikate rund um das Osterfest.