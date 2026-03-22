Gemeindeamt Hart bei Graz zieht um: Neuer Standort und wichtige Termine

In Hart bei Graz steht ein größerer Umbruch bevor: Gemeindeamt und Postpartner wechseln ihren Standort. Der Grund ist ein neues Primärversorgungszentrum. Für Bürger bedeutet das kurzfristige Einschränkungen.

Das alte Gemeindeamt hat ausgedient, ab 27. März befindet sich das neue Zentrum in der Pachern-Hauptstraße 90.

Das alte Gemeindeamt hat ausgedient, ab 27. März befindet sich das neue Zentrum in der Pachern-Hauptstraße 90.

Wer in den kommenden Tagen Amtswege erledigen möchte, sollte genau aufpassen. Denn das Gemeindeamt in Hart bei Graz übersiedelt und mit ihm auch der Postpartner. Der bisherige Standort macht Platz für ein neues Projekt: Ein modernes, ebenerdiges Primärversorgungszentrum soll entstehen.

Neuer Standort im Geschäftszentrum

Künftig befindet sich das Gemeindeamt im Geschäftszentrum in der Pachern-Hauptstraße 90. Die neuen Büroräume liegen im zweiten Stock und sind barrierefrei mit dem Lift erreichbar. Damit soll nicht nur mehr Platz geschaffen werden, sondern auch eine zeitgemäße Infrastruktur für Bürger.

Während des Umzugs kommt es zu Einschränkungen: Das Bürgerservice bleibt bis Dienstag, 24. März, geschlossen.

Für dringende Anliegen gibt es am Mittwoch, 25. März, zwischen 8 und 10 Uhr einen Journaldienst.

Der Postpartner nimmt den Betrieb am neuen Standort bereits am Donnerstag, 26. März, wieder auf.

Das gesamte Gemeindeamt folgt am Freitag, 27. März, zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Parken und Service vor Ort

Am neuen Standort stehen Parkplätze mit einer maximalen Parkdauer von 75 Minuten zur Verfügung. Wer länger bleibt, kann sein Kennzeichen direkt im Gemeindeamt registrieren lassen. Während der Umbauarbeiten bleibt das öffentliche WC am alten Standort vorübergehend geschlossen, voraussichtlich bis Mai. Der Gemeindesaal ist hingegen weiterhin wie gewohnt nutzbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 21:39 Uhr aktualisiert