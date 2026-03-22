Ab April: Neuer Strom-Sozialtarif entlastet 30.000 steirische Haushalte

Ab 1. April tritt ein neuer Strom-Sozialtarif in Kraft. Allein in der Steiermark könnten rund 30.000 Haushalte davon profitieren. Für viele bedeutet das: Weniger Stromkosten pro Jahr, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Die ORF-Beitragsstelle informiert aktuell per Schreiben. Wer noch nicht befreit ist, muss zunächst einen Antrag stellen.

Die ORF-Beitragsstelle informiert aktuell per Schreiben. Wer noch nicht befreit ist, muss zunächst einen Antrag stellen.

Der neue Tarif bringt einen einheitlichen Energiepreis von 6 Cent pro Kilowattstunde. Dieser gilt unabhängig vom Stromanbieter, allerdings nur für einen bestimmten Personenkreis. Anspruch haben grundsätzlich alle Haushalte, die vom ORF-Beitrag befreit sind. Österreichweit sollen rund 300.000 Menschen davon profitieren. Wichtig zu wissen: Der Preis bezieht sich nur auf den Energieanteil. Netzkosten, Steuern und Abgaben kommen weiterhin dazu.

Zählpunktnummer wird jetzt entscheidend

Damit der Sozialtarif tatsächlich angewendet werden kann, braucht es vollständige Daten. Im Fokus steht dabei eine oft unbekannte Kennzahl: die Zählpunktnummer. Diese besteht aus 33 Stellen und muss in vielen Fällen aktiv nachgereicht werden. Laut Arbeiterkammer betrifft das vor allem jene, die bisher keine Förderbefreiung im Energiebereich hatten. Wer die Daten nicht rechtzeitig übermittelt, kann den Tarif nicht nutzen. Eine nachträgliche Rückverrechnung ist ausgeschlossen.

Musst du den ORF-Beitrag bezahlen? Ja, muss ich Nein, ich bin befreit Nein, jemand anderes zahlt für mich Ich weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Vergünstigung gilt nur bis zu einer Grenze

Der günstige Tarif gilt nicht unbegrenzt. Pro Haushalt sind 2.900 Kilowattstunden pro Jahr begünstigt. Wird dieser Wert überschritten, kommt automatisch ein höherer, gesetzlich geregelter Preis zur Anwendung. Dieser orientiert sich am Marktpreis. Das bedeutet: Auch mit Sozialtarif bleibt der eigene Stromverbrauch ein wichtiger Faktor. Für viele Betroffene erfolgt die Umstellung automatisch, vorausgesetzt, alle Daten liegen vor. Die ORF-Beitragsstelle informiert aktuell per Schreiben. Wer noch nicht befreit ist, muss zunächst einen Antrag stellen. Erst danach kann der Tarif angewendet werden. Ein Anbieterwechsel hat übrigens keinen Einfluss: Der Anspruch bleibt bestehen, unabhängig vom Stromlieferanten.

Entlastung mit klaren Regeln

Der neue Strom-Sozialtarif ist eine spürbare Hilfe für viele Haushalte. Gleichzeitig zeigt sich: Wer profitieren will, muss genau auf die Voraussetzungen achten. Denn entscheidend ist nicht nur der Anspruch, sondern auch, ob alle notwendigen Daten rechtzeitig vorliegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 18:40 Uhr aktualisiert