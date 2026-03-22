Steht diese Volksschule in der Steiermark vor einer Schließung?

In Retznei spitzt sich die Situation rund um die Volksschule weiter zu. Während die Gemeinde eine Zusammenlegung als notwendig sieht, formiert sich bei Eltern zunehmend Widerstand.

Die Diskussion um die Zukunft der Volksschule in Retznei sorgt weiterhin für Emotionen. Noch ist nichts endgültig beschlossen, doch vieles deutet auf eine Zusammenlegung mit dem Standort Ehrenhausen hin.

Sparzwang treibt Entscheidung

Hintergrund der möglichen Schließung ist vor allem die finanzielle Lage der Gemeinde. Mehrere Schulstandorte gleichzeitig zu erhalten, wird zunehmend zur Herausforderung. Aus Sicht der Verantwortlichen gilt eine Fusion daher als logischer Schritt, auch, weil beide Schulen derzeit nicht voll ausgelastet sind. Ganz anders sehen das viele Eltern. Sie warnen vor möglichen Folgen für die Kinder, vor allem im pädagogischen Bereich, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Besonders der bisherige Schwerpunkt der Schule, etwa im musikalischen und reformpädagogischen Bereich, könnte ihrer Meinung nach verloren gehen. Auch die räumlichen Bedingungen am möglichen neuen Standort werden kritisch gesehen.

Diskussion um Platz und Schulweg

Neben der Qualität des Unterrichts sorgt auch die Frage nach ausreichend Platz für Diskussionen. Während die Gemeinde von genügend Kapazitäten spricht, haben Eltern Zweifel. Ein weiterer Punkt: der Schulweg. Für viele Familien könnte sich dieser deutlich verlängern, was vor allem im Alltag zusätzliche Belastungen bedeutet. Fix ist die Schließung aktuell aber noch nicht. Eine Arbeitsgruppe prüft derzeit die pädagogischen Auswirkungen, Ergebnisse sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung am Montag, dem 23. März präsentiert werden.