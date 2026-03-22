Super-G-Sieg in Saalbach: Steirer Manuel Traninger holt Weltcup-Fixplatz

Ein perfekter Abschluss für Manuel Traninger: Der Steirer gewinnt den Super-G in Saalbach und sichert sich damit einen Fixplatz für die kommende Weltcupsaison.

Zum Saisonende setzt Manuel Traninger noch einmal ein starkes Ausrufezeichen. Der Steirer gewinnt den Super-G beim Europacup-Finale in Saalbach und belohnt sich damit doppelt. Denn neben dem Sieg sichert er sich auch einen Fixstartplatz im Weltcup.

©Ski Austria Im letzten Super-G der Saison zeigte Traninger eine starke Leistung und setzte sich gegen die Konkurrenz durch.

Entscheidung im Kampf um die Spitze

Im letzten Super-G der Saison zeigte Traninger eine starke Leistung und setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Der zweitplatzierte Schweizer Lenz Hächler musste sich mit 0,37 Sekunden Rückstand klar geschlagen geben. Mit diesem Erfolg unterstreicht der Steirer seine starke Form im Europacup und setzt sich in der Spezialwertung entscheidend in Szene. Besonders wichtig: Durch seine Platzierung in der Gesamtwertung des Super-G hat sich Traninger einen fixen Startplatz im Weltcup gesichert. Das bedeutet, dass er in der kommenden Saison regelmäßig auf höchstem Niveau antreten kann, ein entscheidender Schritt in seiner Karriere.