Mehr Geld für Pflege und Sozialbereich: Steiermark sichert Gehälter ab

Die steirische Landesregierung plant eine Anpassung der Gehälter im Sozial- und Pflegebereich. Grundlage dafür sind die Kollektivvertragsabschlüsse der Sozialwirtschaft, die Anfang 2026 erzielt wurden. Konkret ist vorgesehen, die Personalkosten ab April um 2,6 Prozent zu erhöhen. Zusätzlich sollen auch Sachkosten angepasst werden. Die entsprechenden Verordnungen befinden sich aktuell in Begutachtung, unter anderem durch den Städte- und Gemeindebund.

Millionenbeträge für Pflege und Sozialbereich

Für die Umsetzung der Maßnahmen stellen Land und Gemeinden zusätzliche Mittel bereit. Für den Bereich der stationären Pflege sind rund 16,1 Millionen Euro eingeplant, im Sozialbereich etwa 16,5 Millionen Euro. Damit sollen sowohl die Einrichtungen als auch die Beschäftigten unterstützt werden. Die geplanten Änderungen betreffen verschiedene Bereiche, darunter das Behindertenwesen, die Kinder- und Jugendhilfe sowie den Gewaltschutz. Letzterer soll laut Angaben des Landes vollständig an die Teuerung angepasst werden. Neben den Personalkosten werden auch weitere Faktoren wie der Verbraucherpreisindex und Baukosten berücksichtigt. Die Anpassungen stehen im Zusammenhang mit steigenden Kosten und den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen Sozialpartnern. Das Land Steiermark ist selbst kein direkter Verhandlungspartner, übernimmt jedoch eine zentrale Rolle bei der Finanzierung.

Amesbauer und Kornhäusl freuen sich über das Ergebnis

Soziallandesrat Hannes Amesbauer: „Es ist allgemein bekannt, in welcher schwierigen budgetären Situation wir das Land Steiermark vorgefunden haben, als wir in die Regierung eingetreten sind. Deshalb bin ich äußerst froh, dass es – trotz des absolut notwendigen Konsolidierungskurses und ohne der Begutachtung vorgreifen zu wollen – zu einer nahezu vollständigen Valorisierung im Behindertenwesen und in der Kinder- und Jugendhilfe sowie zu einer vollumfänglichen Erhöhung beim Gewaltschutz kommen wird.“ Auch Landesrat für Pflege Karlheinz Kornhäusl freut sich über die Ergebnisse trotz großer Herausforderungen: „Ich bin froh, dass wir mit der Valorisierung einen weiteren Beitrag zur stabilen Weiterentwicklung der Pflege in der Steiermark leisten können. Gleichzeitig muss uns klar sein: Wenn wir die Pflege für alle jene, die sie brauchen, auch in Zukunft absichern wollen, braucht es vorausschauende Entscheidungen.“