Nach Feuernacht mit entlaufenen Tieren: Ursache für Stallbrand geklärt

Nach dem dramatischen Stallbrand in Fürstenfeld, bei dem Tiere durch die Straßen liefen, ist nun klar, was das Feuer ausgelöst hat. Ermittler haben die Ursache festgestellt.

In der Nacht auf Samstag sorgte ein Großbrand in einem Stallgebäude für einen Großeinsatz. Das Gebäude stand in Vollbrand, zahlreiche Rinder flüchteten in Panik und liefen teils stundenlang frei durch die Umgebung. Ein Tier überlebte das Feuer nicht, viele mussten von Einsatzkräften eingefangen werden. Auch für die Bevölkerung bestand zeitweise Gefahr, weshalb die Feuerwehr eindringlich warnte, den Bereich zu meiden, 5 Minuten hat berichtet.

Ermittlungen bringen Klarheit

Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache. Beamte des Landeskriminalamts Steiermark haben gemeinsam mit einem Brandsachverständigen die Ermittlungen abgeschlossen. Demnach dürfte ein elektrischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Konkret gehen die Experten davon aus, dass eine stromführende Leitung eines Heugreifers den Brand verursacht hat. Andere Ursachen, insbesondere eine vorsätzliche Brandstiftung, konnten laut Ermittlern mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Landwirt verletzt

Beim Versuch, seine Tiere zu retten, wurde der Rinderhalter selbst verletzt. Er erlitt Verbrennungen an der Hand und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die meisten Tiere konnten mittlerweile wieder eingefangen werden und werden aktuell tierärztlich betreut. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.