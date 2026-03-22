Wetter in der Steiermark: Sonne am Vormittag, Schauer am Nachmittag

Der Wochenstart bringt in der Steiermark zunächst freundliches Wetter. Am Nachmittag zeigt sich der Himmel jedoch wechselhafter, auch einzelne Schauer sind möglich.

Vor allem am Vormittag kann sich die Sonne in weiten Teilen noch durchsetzen.

Vor allem am Vormittag kann sich die Sonne in weiten Teilen noch durchsetzen.

Der Montag, dem 23. März, beginnt vielerorts ruhig und trocken. Zwar ziehen noch einige Restwolken über das Land, doch vor allem am Vormittag kann sich die Sonne in weiten Teilen durchsetzen. Damit startet die neue Woche zunächst freundlich.

Wolken nehmen am Nachmittag zu

Im Laufe des Tages ändert sich das Bild jedoch. Am Nachmittag bilden sich zunehmend Wolken und sogenannte Quellwolken, die den Sonnenschein immer wieder unterbrechen. Besonders im Bergland sind auch einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen.

Temperaturen bleiben mild

In den frühen Morgenstunden ist es noch frisch, die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus zwei Grad. Tagsüber wird es deutlich milder. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad und sorgen für ein insgesamt angenehmes Frühlingsgefühl, trotz zunehmender Wolken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert