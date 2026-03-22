„Haus der Stille“ wird saniert: Millionenprojekt im Bezirk Leibnitz

Das „Haus der Stille“ in Heiligenkreuz am Waasen steht vor einer umfassenden Erneuerung. Mit einer Millioneninvestition soll der bekannte Rückzugsort fit für die Zukunft gemacht werden.

Seit Jahrzehnten gilt das „Haus der Stille“ im Bezirk Leibnitz als Ort der Ruhe, der Orientierung und des Rückzugs. Nun steht eine große Veränderung bevor: Die Innenbereiche des Hauses werden umfassend saniert.

Investition von bis zu 2,7 Millionen Euro

Nach der bereits abgeschlossenen Außensanierung folgt nun der nächste Schritt. Bis zu 2,7 Millionen Euro sollen in die Modernisierung investiert werden. Geplant sind unter anderem neue Gästezimmer, modernisierte Seminarräume sowie eine Erneuerung der Küche. Ziel ist es, das Haus langfristig zukunftsfit zu machen und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Bauarbeiten starten im Sommer

Der Start der Bauarbeiten ist für den Sommer 2026 vorgesehen. Bis Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Nach der äußeren Sanierung ist die innere Erneuerung nötig, um das Haus zukunftssicher zu machen“, erklärt der Vorsitzende des Trägervereins, so in einem Bericht des ORF. Trotz der baulichen Veränderungen soll eines gleich bleiben: der Charakter des Hauses. Das „Haus der Stille“ versteht sich weiterhin als offener Ort für Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Viele Gäste kommen hierher, um Abstand vom Alltag zu gewinnen, neue Perspektiven zu finden oder wichtige Entscheidungen zu reflektieren. Ein Teil der Finanzierung ist bereits gesichert. Dennoch ist man auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Ein Spendenaufruf, unterstützt von der Diözese Graz-Seckau, soll helfen, die restlichen Mittel aufzubringen. Auch ein eigenes Proponentenkomitee mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft unterstützt das Projekt.