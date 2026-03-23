Judo-Nachwuchs aus Bruck sichert sich steirische Meistertitel

Beim steirischen Judo-Nachwuchs feierte der Judo Club Bruck große Erfolge: Bei den Meisterschaften in St. Marein im Mürztal sicherten sich die jungen Athletinnen und Athleten mehrere Podestplätze und Meistertitel.

Bei den steirischen Meisterschaften der Altersklassen U12, U16 und U21 am 21. März in St. Marein im Mürztal gingen rund 200 Judoka aus 23 Vereinen an den Start.

Bei den steirischen Meisterschaften der Altersklassen U12, U16 und U21 am 21. März in St. Marein im Mürztal gingen rund 200 Judoka aus 23 Vereinen an den Start.

Bei den steirischen Meisterschaften der Altersklassen U12, U16 und U21 am 21. März in St. Marein im Mürztal traten rund 200 Judoka aus 23 Vereinen gegeneinander an. Auch die Athletinnen und Athleten des Judo Club Bruck konnten dabei mit starken Leistungen überzeugen und mehrere Medaillen erringen.

Brucker Judotalente zeigen bei steirischen Meisterschaften ihr Können

In der Altersklasse U12 sicherte sich Malik Groiß den steirischen Meistertitel. Elias Musil-Loidl erreichte den zweiten Platz, während Finn Musil-Loidl mit Rang drei ebenfalls auf das Podest kletterte. Tobi und Flo Lukas zeigten engagierte Kämpfe, verpassten aber knapp einen Medaillenrang. In der Altersklasse U16 durfte sich Nico Siegl über den steirischen Meistertitel freuen und unterstrich damit die erfolgreiche Bilanz des Vereins. Mit diesen Erfolgen bestätigt der Judo Club Bruck einmal mehr seine starke Nachwuchsarbeit und die hohe Leistungsdichte seiner jungen Athletinnen und Athleten.