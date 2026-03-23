PKW prallt auf Klein-LKW auf der A2: Lenker verletzt

In den frühen Morgenstunden des 23. März kam es auf der A2 zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Klein-LKW. Der verletzte Lenker wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Waltersdorf, Neudorf bei Ilz und Ilz sicherten gemeinsam mit Asfinag und Autobahnpolizei die Unfallstelle.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Waltersdorf, Neudorf bei Ilz und Ilz sicherten gemeinsam mit Asfinag und Autobahnpolizei die Unfallstelle.

Am 23. März 2026 wurde die Feuerwehr Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg Fürstenfeld) bereits in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt alarmiert. Vor Ort war ein PKW aus bislang unbekannter Ursache auf einen Klein-LKW aufgefahren.

©Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf ©Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf ©Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Waltersdorf, Neudorf bei Ilz und Ilz sicherten gemeinsam mit Asfinag und Autobahnpolizei die Unfallstelle, beleuchteten die Unfallstelle und bauten einen zweifachen Brandschutz auf. Der verletzte PKW-Lenker wurde zusammen mit dem Roten Kreuz Bad Waltersdorf betreut und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach kurzer Zeit konnte die Einsatzstelle geräumt und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.