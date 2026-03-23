Bauarbeiten an der Brucker Schleife: Änderungen für Fahrgäste

Aufgrund von Bauarbeiten an der Brucker Schleife kommt es bei den ÖBB von 27. März bis 13. April zu Fahrplanänderungen im Fern- und Nahverkehr.

Die ÖBB investieren in die Modernisierung der Bahninfrastruktur im Bereich der sogenannten Brucker Schleife. Damit Züge auch künftig zuverlässig und umweltfreundlich unterwegs sein können, finden von 27. März bis 13. April 2026 Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Bruck/Mur Hbf und Bruck/Mur Stadtwald statt. Während dieser Zeit kommt es zu Fahrplananpassungen, Umleitungen sowie Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Bauarbeiten sind in zwei Phasen unterteilt: von 27. März bis 6. April sowie von 6. bis 13. April 2026.

Anpassungen im Fernverkehr

Im Fernverkehr kommt es während der Bauarbeiten vor allem zu leichten Änderungen bei den Abfahrtszeiten. Einige Interregio-Züge zwischen der Obersteiermark, Graz und Klagenfurt fahren im Bereich Bruck/Mur rund fünf Minuten früher oder später als im regulären Jahresfahrplan. Zusätzlich erhält ein Interregio-Zug von Graz Richtung Klagenfurt einen zusätzlichen Halt in Bruck/Mur, wodurch sich die Abfahrtszeit in Leoben geringfügig verschiebt. Auch Züge aus Klagenfurt Richtung Graz oder Mürzzuschlag erreichen Bruck/Mur teilweise etwas früher und fahren danach wieder laut Jahresfahrplan weiter. In der zweiten Bauphase von 6. bis 13. April kommt es zu weiteren Anpassungen im Fernverkehr.

Änderungen im Nahverkehr

Auch im Nahverkehr sind während der Bauarbeiten Anpassungen erforderlich. In der ersten Phase bis 6. April werden die „Kurzpendler“ der S-Bahn-Linie S8 zwischen Leoben und Kapfenberg durch Busse ersetzt. Die Fahrzeit verlängert sich bei diesen Zügen um rund 20 Minuten. Alle anderen Züge der S8 verkehren planmäßig, wobei vereinzelte Züge eine Fahrplanabweichung von ca. 5 Minuten haben können. In der zweiten Phase bis 13. April werden mehrere Regionalexpress-Züge teilweise umgeleitet oder durch Busse ersetzt.