Vier neue Ziviltechniker starten in der Steiermark

Vier neue Ziviltechniker sind in der Steiermark angelobt worden. Mit der Vereidigung übernehmen sie künftig verantwortungsvolle Aufgaben im Bauwesen und bekennen sich zu klaren beruflichen Grundsätzen.

Die Steiermark hat vier neue Ziviltechniker: Michael Gstettner, Kalina Stefanova Grantchoarova, Eva Brünner-Tschirf und Antonia König wurden feierlich angelobt. Die Vereidigung nahm Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) vor. Mit dem offiziellen Akt dürfen sie nun ihre verantwortungsvollen Aufgaben in Architektur und Bauingenieurwesen ausüben.

©Land Steiermark/Robert Binder | Antonia König (Architektur) erhielt von LH Mario Kunasek das Dekret.

Klare Werte im Mittelpunkt

Die neuen Ziviltechniker übernehmen künftig zentrale Aufgaben in Planung und Umsetzung von Bauprojekten. Dabei geht es nicht nur um fachliches Können. Besonders wichtig sind Integrität, Unabhängigkeit und ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Genau dazu bekennen sich die Angelobten mit ihrer Vereidigung sichtbar.

Breites Fachgebiet

Die vier neuen Fachkräfte kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Michael Gstettner ist im konstruktiven Ingenieurbau tätig. Eva Brünner-Tschirf arbeitet als Ingenieurkonsulentin für Bauingenieurwesen. Kalina Stefanova Grantchoarova und Antonia König sind im Bereich Architektur aktiv. Damit decken sie ein breites Spektrum im Bauwesen ab.

Feierlicher Rahmen

Neben Landeshauptmann Kunasek nahmen auch zahlreiche Vertreter aus dem Fachbereich an der Angelobung teil. Darunter Landesbaudirektor Andreas Tropper, Kammerdirektorin Jutta Frick sowie Gustav Spener, Präsident der Ziviltechnikerkammer. Auch Rainer Wührer war als stellvertretender Vorsitzender der Sektion Architekten anwesend.