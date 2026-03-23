Einzigartig in Europa: Leoben forscht an sauberem Flugtreibstoff

An der Montanuniversität Leoben ist eine neue Forschungsinfrastruktur für nachhaltige Flugtreibstoffe (SAF) gestartet. Die Anlage befindet sich am Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes und erstreckt sich über ein ganzes Universitätsgebäude. Ziel ist es, verschiedene Herstellungsprozesse für SAF realitätsnah zu testen, zu vergleichen und weiterzuentwickeln. Dabei werden Effizienz, Kosten und Skalierbarkeit genau unter die Lupe genommen, um die besten Verfahren zu finden.

Digitale Unterstützung beschleunigt Entwicklung

Die Forschung wird durch moderne Prozesssimulationen und Machine-Learning-Modelle begleitet. Diese digitalen Methoden helfen dabei, Entwicklungen schneller voranzutreiben und Risiken zu minimieren. Gleichzeitig soll so der Weg geebnet werden, damit Technologien „Made in Austria“ künftig auch im großen industriellen Maßstab eingesetzt werden können.

Leiter des Lehrstuhls, Markus Lehner, betont: „Diese Anlage ist ein wesentlicher Meilenstein in der Forschung für eine nachhaltige, klimaneutrale und leistbare Mobilität auch im Luftverkehr.“

Partnerschaft mit OMV

Entstanden ist die Anlage in enger Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern OMV. Das Unternehmen bringt seine Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein und treibt die Entwicklung nachhaltiger Treibstoffe aktiv voran. OMV-Vorstand Martijn van Koten erklärt: „Unsere Partnerschaft mit der Montanuniversität Leoben ermöglicht es uns, neue Wege in der grundlegenden Kraftstoffforschung zu gehen.“ Nachhaltige Treibstoffe seien entscheidend, um CO₂-Emissionen zu senken und das Ziel von Netto-Null bis 2050 zu erreichen.

„Hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft unseres Landes“

Auch von öffentlicher Seite gibt es breite Unterstützung. Das Projekt wurde unter anderem mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert. Innovationsminister Peter Hanke (SPÖ) bezeichnet die Anlage als „hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft unseres Landes“. Für die Steiermark stärkt das Projekt den Forschungsstandort. Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) sieht darin einen wichtigen Schritt, um bei klimafreundlicher Mobilität eine führende Rolle einzunehmen. Auch Leobens Bürgermeister Kurt Wallner hebt hervor, dass hier konkrete Lösungen für die Energiewende im Flugverkehr entstehen.

SAF als Schlüssel für klimaneutrales Fliegen

Der weltweite Flugverkehr verursacht rund zwei Prozent der CO₂-Emissionen. Nachhaltige Flugtreibstoffe gelten als zentrale Technologie, um diese zu reduzieren. Sie können in bestehenden Flugzeugen verwendet werden und senken die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus um mehr als 80 Prozent. Allerdings sind viele Herstellungsprozesse derzeit noch teuer und wenig effizient. Genau hier setzt die neue Anlage in Leoben an und könnte damit einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft des Fliegens leisten.