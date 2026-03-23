Blutspenden in der Steiermark weiterhin dringend notwendig
In der Steiermark wird laufend Blut benötigt - auch ohne Notfälle. Zahlreiche Termine im ganzen Bundesland zeigen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit deiner Spende zu helfen.
Blut wird nicht nur in Notfällen gebraucht, sondern jeden Tag. Bei Operationen, nach Unfällen oder in der Behandlung schwerer Erkrankungen sind Blutpräparate ein fixer Bestandteil der medizinischen Versorgung. Um diese dauerhaft sicherzustellen, sind regelmäßige Spenden notwendig.
Konstanter Bedarf an Spenden
Viele Menschen verbinden Blutspenden mit Ausnahmesituationen. Tatsächlich ist der Bedarf jedoch konstant hoch. Jede einzelne Spende trägt dazu bei, die Versorgung in Krankenhäusern aufrechtzuerhalten und Patientinnen und Patienten zu helfen.
Gehst du Blutspenden?
Spenden in der Steiermark möglich
In der gesamten Steiermark werden laufend Blutspendeaktionen organisiert. Diese finden unter anderem in Schulen, Rotkreuz-Dienststellen, Veranstaltungsräumen oder Gemeindezentren statt und sind gut erreichbar.
Die nächsten Blutspendetermine in der Steiermark:
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- 24.03.: Weiz, Stanz im Mürztal, Graz (LKH Uniklinikum, JUFA Hotel)
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- 25.03.: Pusterwald, Trofaiach, Oberwölz, Graz (ORF Steiermark)
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- 26.03.: Graz (RK-Landeszentrale, Kolpinghaus), Mürzzuschlag, Gratwein-Straßengel
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- 29.03.: Semriach, Gnas, Obdach
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- 30.03.: Graz (BG/BRG Lichtenfels, RK-Landeszentrale), Kalsdorf bei Graz
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- 31.03.: Feldbach, Graz (JUFA Hotel), Hitzendorf
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- 01.04.: Graz (Steirerhof), Leibnitz, Lang
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- 02.04.: Graz (RK-Landeszentrale), Admont, Hartberg
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- 03.04.: Ilz, Deutschlandsberg, Pernegg an der Mur, Breitenau am Hochlantsch
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- 04.04.: Wundschuh, Raaba-Grambach, Graz (Center West)
Eine vollständige und laufend aktualisierte Übersicht aller Blutspendetermine findest du online unter www.blut.at. Dort kannst du gezielt nach deinem Wohnort suchen.