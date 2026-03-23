Blutspenden in der Steiermark weiterhin dringend notwendig

In der Steiermark wird laufend Blut benötigt - auch ohne Notfälle. Zahlreiche Termine im ganzen Bundesland zeigen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit deiner Spende zu helfen.

Blutspenden sichert die Versorgung - auch im Alltag wird jede Spende gebraucht.

Blutspenden sichert die Versorgung - auch im Alltag wird jede Spende gebraucht.

Blut wird nicht nur in Notfällen gebraucht, sondern jeden Tag. Bei Operationen, nach Unfällen oder in der Behandlung schwerer Erkrankungen sind Blutpräparate ein fixer Bestandteil der medizinischen Versorgung. Um diese dauerhaft sicherzustellen, sind regelmäßige Spenden notwendig.

Konstanter Bedarf an Spenden

Viele Menschen verbinden Blutspenden mit Ausnahmesituationen. Tatsächlich ist der Bedarf jedoch konstant hoch. Jede einzelne Spende trägt dazu bei, die Versorgung in Krankenhäusern aufrechtzuerhalten und Patientinnen und Patienten zu helfen.

Gehst du Blutspenden? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Spenden in der Steiermark möglich

In der gesamten Steiermark werden laufend Blutspendeaktionen organisiert. Diese finden unter anderem in Schulen, Rotkreuz-Dienststellen, Veranstaltungsräumen oder Gemeindezentren statt und sind gut erreichbar.

Die nächsten Blutspendetermine in der Steiermark: 24.03.: Weiz, Stanz im Mürztal, Graz (LKH Uniklinikum, JUFA Hotel)

25.03.: Pusterwald, Trofaiach, Oberwölz, Graz (ORF Steiermark)

26.03.: Graz (RK-Landeszentrale, Kolpinghaus), Mürzzuschlag, Gratwein-Straßengel

29.03.: Semriach, Gnas, Obdach

30.03.: Graz (BG/BRG Lichtenfels, RK-Landeszentrale), Kalsdorf bei Graz

31.03.: Feldbach, Graz (JUFA Hotel), Hitzendorf

01.04.: Graz (Steirerhof), Leibnitz, Lang

02.04.: Graz (RK-Landeszentrale), Admont, Hartberg

03.04.: Ilz, Deutschlandsberg, Pernegg an der Mur, Breitenau am Hochlantsch

04.04.: Wundschuh, Raaba-Grambach, Graz (Center West)

Eine vollständige und laufend aktualisierte Übersicht aller Blutspendetermine findest du online unter www.blut.at. Dort kannst du gezielt nach deinem Wohnort suchen.



