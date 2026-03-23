Steirer klettert mit neuer Single auf Platz 1 der deutschen Amazon-Charts

Ein steirisches Musikprojekt sorgt aktuell über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen: Mit „An deiner Seite“ erreicht AURA Spitzenplatzierungen in den deutschen Amazon-Charts.

Die Single „An deiner Seite“ von AURA erreicht bei Amazon und Apple in Deutschland Spitzenplätze. Insgesamt ist der Song auf mehr als 20 Plattformen auf Platz eins oder in den Top 10 vertreten. Auch in Österreich und der Schweiz kann sich der Titel in den Charts behaupten.

Swing trifft Moderne

Hinter AURA steht Herbert Schnalzer „junior“ aus der Steiermark. Nach über 30 Jahren Erfahrung verbindet er in seinem Projekt Einflüsse aus den 1920er- und 1930er-Jahren mit modernen Beats. Der Song selbst erzählt in rund drei Minuten die Geschichte eines Mannes, der die große Liebe findet.