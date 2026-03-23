Skip to content
Region auswählen:
/ ©Daniel Nagler Photography
Foto auf 5min.at zeigt einen Musiker.
AURA aus der Steiermark landet mit „An deiner Seite“ an der Amazon-Chartspitze in Deutschland.
Steiermark/Deutschland
23/03/2026
AURA
#goodnews

Steirer klettert mit neuer Single auf Platz 1 der deutschen Amazon-Charts

Ein steirisches Musikprojekt sorgt aktuell über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen: Mit „An deiner Seite“ erreicht AURA Spitzenplatzierungen in den deutschen Amazon-Charts.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Die Single „An deiner Seite“ von AURA erreicht bei Amazon und Apple in Deutschland Spitzenplätze. Insgesamt ist der Song auf mehr als 20 Plattformen auf Platz eins oder in den Top 10 vertreten. Auch in Österreich und der Schweiz kann sich der Titel in den Charts behaupten.

Swing trifft Moderne

Hinter AURA steht Herbert Schnalzer „junior“ aus der Steiermark. Nach über 30 Jahren Erfahrung verbindet er in seinem Projekt Einflüsse aus den 1920er- und 1930er-Jahren mit modernen Beats. Der Song selbst erzählt in rund drei Minuten die Geschichte eines Mannes, der die große Liebe findet.

Foto auf 5min.at zeigt einen Musiker.
©Daniel Nagler Photography
Der Steirer verbindet steirische Wurzeln mit modernem Sound und landet damit in den Charts ganz vorne.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: