Linienbus in Stainz in Graben gerutscht – Schüler (6) an Bord

Montagfrüh ist in Stainz ein Linienbus von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. An Bord war nur ein sechsjähriger Schüler. Er und der Lenker hatten großes Glück und blieben unverletzt.

Gegen 7.45 Uhr am Montagmorgen, dem 23. März, kam es auf der L638 zu einem Unfall. Ein Linienbus war in Richtung Stainz unterwegs, als er rechts auf das Bankett geriet. In diesem Moment verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus konnte nicht mehr auf der Straße gehalten werden und rutschte schließlich in den angrenzenden Straßengraben.

Nur ein Kind an Bord

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich lediglich ein sechsjähriger Schüler im Bus. Gerade im Frühverkehr sind oft mehrere Kinder unterwegs, diesmal war das anders. Sowohl der Lenker als auch der Bub waren angegurtet. Das dürfte entscheidend gewesen sein, denn beide blieben unverletzt. Am Linienbus entstand laut Beamten ein erheblicher Sachschaden. Auch mehrere Verkehrseinrichtungen entlang der Straße wurden beschädigt.

Aufwendige Bergung und Sperre

Die Bergung des Busses übernahmen die Feuerwehren Stallhof und Ettendorf gemeinsam mit einem Abschleppdienst. Während der Arbeiten musste die L638 vorübergehend komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, um den Verkehr umzuleiten. Nach Abschluss der Bergung konnte die Straße wieder freigegeben werden.