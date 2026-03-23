Beratung vor Ort: Gleichbehandlungs-Ombudsschaft tourt durch Steiermark

Im April kommt Unterstützung direkt zu dir: Die Gleichbehandlungs-Ombudsschaft ist in steirischen Bezirken unterwegs. Wer Diskriminierung erlebt, kann sich kostenlos und vertraulich beraten lassen - mit Anmeldung.

Im April ist das Team der Ombudsschaft der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten wieder in der gesamten Steiermark unterwegs. Ziel der Tour ist es, dir einen möglichst einfachen Zugang zu Beratung und Unterstützung zu bieten. Statt weiter Wege kommt das Angebot direkt in die Bezirke. So kannst du deine Anliegen persönlich vor Ort besprechen.

Vertraulich und ohne Hürden

Die Beratungen sind kostenlos und vertraulich. Dabei geht es vor allem darum, dir einen geschützten Rahmen zu bieten, in dem du offen über deine Situation sprechen kannst. Landes-Gleichbehandlungsbeauftragte Sabine Schulze-Bauer betont: „Mir ist wichtig, dass Menschen rasch, unkompliziert und ohne Hürden Unterstützung erhalten. Persönliche Beratung schafft Vertrauen und gibt Raum, Anliegen in einem geschützten Rahmen offen anzusprechen, weshalb wir die Möglichkeit der Beratung vor Ort in den Bezirken auch heuer wieder anbieten”.

©Land Steiermark/Binder Gleichbehandlungsbeauftragte Sabine Schulze-Bauer bringt mit ihrem Team die Beratung direkt in die steirischen Regionen.

Wann du dich melden kannst

Du kannst dich an die Ombudsschaft wenden, wenn du Diskriminierung oder Belästigung erlebst, etwa wegen deines Geschlechts, Alters, einer Behinderung, deiner Religion oder Weltanschauung, deiner Herkunft oder deiner sexuellen Orientierung bzw. Identität. Auch wenn du dich durch Behörden oder Einrichtungen des Landes oder der Gemeinden benachteiligt fühlst, kannst du Hilfe in Anspruch nehmen.

Wer das Angebot nutzen kann

Das Angebot richtet sich sowohl an Bürgerinnen und Bürger als auch an Bedienstete des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. Auch Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Pflichtschulen sowie an land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen können sich beraten lassen. Besonders relevant ist die Unterstützung etwa in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung oder beim Zugang zu Wohnraum und Dienstleistungen.

So kommst du zu einem Termin

Damit genügend Zeit für dein Anliegen bleibt, ist eine Anmeldung notwendig. Diese erfolgt telefonisch unter 0316/877-5841 oder per Mail an gleichbehandlung@stmk.gv.at. Die Termine finden zwischen 8. und 17. April in mehreren Bezirken statt – unter anderem in Judenburg, Murau, Bruck an der Mur, Leoben, Weiz, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg, Feldbach, Liezen und Hartberg. Wichtig: Für jeden Termin gilt eine eigene Anmeldefrist.