Steirische Polizei zum Fall Fernandes–Ulmen: „Täter verschleiern Spuren“

Der Fall rund um Collien Fernandes und Christian Ulmen hat eine Debatte über digitale Gewalt ausgelöst. Im exklusiven Gespräch erklärt Sabri Yorgun von der Landespolizeidirektion Steiermark wie Betroffene geschützt werden können.

Fake-Profile, gestohlene Identitäten und intime Inhalte, die ohne Zustimmung verbreitet werden: Der Fall rund um Collien Fernandes und Christian Ulmen zeigt, wie massiv digitale Gewalt heute sein kann. Während die Ermittlungen in Spanien laufen und die Vorwürfe geprüft werden, stellt sich auch hierzulande eine zentrale Frage: Wie geht die Polizei mit solchen Fällen um? 5 Minuten hat exklusiv mit Sabri Yorgun von der Landespolizeidirektion Steiermark gesprochen.

„Keine eigene Statistik vorhanden“

Wie verbreitet solche Fälle tatsächlich sind, lässt sich schwer beziffern. Eine eigene Auswertung gibt es aktuell nicht. „Zu Fällen von Identitätsdiebstahl oder der missbräuchlichen Nutzung von Online-Profilen liegt in der Kriminalpolizeilichen Anzeigestatistik derzeit keine explizite, isolierte Statistik vor.“ Das bedeutet jedoch nicht, dass die Fälle selten sind, vielmehr lassen sie sich oft nicht klar abgrenzen.

Ermittlungen im digitalen Raum sind komplex

Für die Polizei beginnt die Arbeit meist mit einer Anzeige. Doch schon die ersten Schritte können herausfordernd sein. „Bei Meldung eines Fake-Profils leitet die Polizei Ermittlungen zur Identifizierung des Tatverdächtigen ein. Dies ist insbesondere im digitalen Raum eine Herausforderung, da Täter oft versuchen, ihre Spuren zu verschleiern.“ IP-Adressen, anonyme Accounts oder verschlüsselte Kommunikationswege erschweren die Arbeit zusätzlich. Besonders belastend wird es für Betroffene, wenn sich der Verdacht nicht gegen Unbekannte richtet. „Liegt der Verdacht im persönlichen Umfeld, stehen klassische Ermittlungsmethoden wie Befragungen und Einvernahmen im Fokus.“ In solchen Fällen geht es nicht nur um technische, sondern auch um zwischenmenschliche Dimensionen.

Internationale Zusammenarbeit entscheidend

Viele Plattformen sitzen im Ausland, ein Faktor, der Ermittlungen zusätzlich verkompliziert. „Bei grenzüberschreitenden Fällen spielt die internationale Zusammenarbeit (z. B. über Interpol oder Europol) eine zentrale Rolle, um Daten von Plattformbetreibern im Ausland zu sichern.“ Ohne diese Kooperationen wäre eine Aufklärung oft kaum möglich. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Löschung von Inhalten. Viele Betroffene erwarten schnelle Hilfe, doch die Möglichkeiten der Polizei sind begrenzt. „Betroffene sollten die missbräuchlichen Profile und Inhalte direkt beim jeweiligen Plattformbetreiber melden. Die Polizei unterstützt hierbei im Rahmen der Beweissicherung, hat jedoch keinen direkten technischen Zugriff auf die Löschsysteme dieser Unternehmen,“ so Yorgun. Das bedeutet: Wer betroffen ist, muss selbst aktiv werden, oft unter großem emotionalen Druck. Gerade deshalb rät die Polizei zu einem klaren Vorgehen. „Wir raten dringend dazu, umgehend Beweise zu sichern (Screenshots, URLs) und den Vorfall bei der nächsten Polizeidienststelle zur Anzeige zu bringen.“ Denn ohne Beweise wird es schwierig, Täter auszuforschen.

Ein Thema, das Mut braucht

Dass Fälle wie jener rund um Collien Fernandes öffentlich werden, ist alles andere als selbstverständlich. Sie zeigen, wie viel Überwindung es braucht, über erlebte Gewalt zu sprechen. Ein Blick nach Frankreich macht deutlich, welche Dimension solche Fälle annehmen können: Gisèle Pelicot wurde über Jahre hinweg von ihrem eigenen Ehemann systematisch betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung ausgeliefert. Der Fall erschütterte 2024 international. Doch Pelicot entschied sich bewusst gegen Anonymität. Sie wollte nicht länger diejenige sein, die sich versteckt. Stattdessen machte sie den Prozess öffentlich und stellte damit eine klare Botschaft in den Raum. Auch der Fall Fernandes zeigt, wie schwer es ist, mit solchen Vorwürfen an die Öffentlichkeit zu gehen und wie wichtig dieser Schritt gleichzeitig sein kann. Denn erst durch Sichtbarkeit entsteht Diskussion, Verständnis und letztlich auch Veränderung. Oder, wie es Gisèle Pelicot formulierte: „Die Scham muss die Seiten wechseln.“