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/ ©Gerald Heumann
Bild auf 5min.at zeigt eine Kirche im abendlichen Licht.
Viel Sonne und milde Temperaturen prägen den Dienstag in der Steiermark.
Steiermark
23/03/2026
Prognose

Dienstag: Viel Sonne und bis zu 18 Grad in der Steiermark

Der Dienstag bringt der Steiermark freundliches Frühlingswetter. Sonne dominiert, am Nachmittag ziehen ein paar Wolken durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Der Dienstag, 24. März, zeigt sich in der Steiermark überwiegend sonnig und trocken. „Der Dienstag bringt über weite Strecken recht sonniges und trockenes Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz ungetrübt bleibt es jedoch nicht: Am Nachmittag ziehen einige Wolken über den Himmel, es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen noch etwas an. In der Früh liegen die Werte zwischen -2 und 5 Grad, am Nachmittag werden 11 bis 18 Grad erreicht.

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