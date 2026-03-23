/ ©Gerald Heumann
Dienstag: Viel Sonne und bis zu 18 Grad in der Steiermark
Der Dienstag bringt der Steiermark freundliches Frühlingswetter. Sonne dominiert, am Nachmittag ziehen ein paar Wolken durch.
Der Dienstag, 24. März, zeigt sich in der Steiermark überwiegend sonnig und trocken. „Der Dienstag bringt über weite Strecken recht sonniges und trockenes Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz ungetrübt bleibt es jedoch nicht: Am Nachmittag ziehen einige Wolken über den Himmel, es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen noch etwas an. In der Früh liegen die Werte zwischen -2 und 5 Grad, am Nachmittag werden 11 bis 18 Grad erreicht.
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