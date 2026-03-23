Dienstag: Viel Sonne und bis zu 18 Grad in der Steiermark

Der Dienstag, 24. März, zeigt sich in der Steiermark überwiegend sonnig und trocken. „Der Dienstag bringt über weite Strecken recht sonniges und trockenes Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz ungetrübt bleibt es jedoch nicht: Am Nachmittag ziehen einige Wolken über den Himmel, es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen noch etwas an. In der Früh liegen die Werte zwischen -2 und 5 Grad, am Nachmittag werden 11 bis 18 Grad erreicht.