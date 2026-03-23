Botschafter aus Zentralasien zu Besuch in Graz

Hoher Besuch in Graz: Fünf Botschafter aus Zentralasien waren in der Grazer Burg zu Gast. Im Fokus standen neue Kooperationen mit der Steiermark - von Wirtschaft bis Forschung.

Am Montagmittag, dem 23. März 2026, empfing Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) gleich fünf Botschafter aus Zentralasien in der Grazer Burg. Mit dabei waren Vertreter aus Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Der Besuch diente als Antrittstermin und bot die Gelegenheit, erste Gespräche über eine engere Zusammenarbeit zu führen. Im Mittelpunkt standen vor allem wirtschaftliche Themen sowie mögliche gemeinsame Projekte.

Chancen für Wirtschaft und Industrie

Ein zentrales Thema war die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen. Dabei ging es um Kooperationen in Industrie, Infrastruktur und nachhaltiger Entwicklung. Kunasek betonte die Stärken der Steiermark in Bereichen wie Maschinenbau und Umwelttechnik. Gleichzeitig verwies er auf das Potenzial der zentralasiatischen Staaten, die über große Rohstoffvorkommen verfügen. „Auch wenn unsere Regionen geografisch weit voneinander entfernt sind, zeigen sich bei näherer Betrachtung zahlreiche Gemeinsamkeiten und Kooperationsmöglichkeiten. Die Steiermark verfügt über große Stärken in den Bereichen Industrie, Maschinenbau und Umwelttechnik, während Zentralasien über bedeutende Rohstoffvorkommen und wachsendes wirtschaftliches Potenzial verfügt. Daraus ergeben sich interessante Perspektiven für Partnerschaften und Technologietransfer.”

Strategische Lage im Fokus

Auch die Rolle Zentralasiens als wichtiger Knotenpunkt internationaler Handelsrouten wurde thematisiert. In diesem Zusammenhang verwies Kunasek auf große Infrastrukturprojekte in Österreich, etwa den Koralmtunnel und den Semmering-Basistunnel. Die Steiermark könne dadurch ihre Position im Alpen-Adria-Raum weiter stärken. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten für Logistik- und Transportkooperationen zwischen den Regionen.

©Land Steiermark/Laimer Besuch der zentralasiatischen Botschafter in der Grazer Burg: Wolfgang Schaffer (M.I.T e-solutions GmbH), Honorarkonsul Günter Nebel, Botschafter Mukhtar Tileuberdi (Kasachstan), Botschafterin Nurzhan Shaildabekova (Kirgistan), Landeshauptmann Mario Kunasek, Botschafter Manuchehr Jobir (Tadschikistan), Botschafter Hemra Amannazarov (Turkmenistan) und Botschafter Bakhtiyor Ibragimov (Usbekistan) (v.l.).

Zusammenarbeit bei Bildung und Forschung

Neben wirtschaftlichen Themen wurde auch über Bildung und Forschung gesprochen. Die steirischen Universitäten und Fachhochschulen sind international gut vernetzt, während viele zentralasiatische Länder verstärkt in Ausbildung investieren. Im Gespräch waren Austauschprogramme, gemeinsame Forschungsprojekte und Know-how-Transfer. Besonders im Bereich der landwirtschaftlichen Ausbildung könnten beide Seiten voneinander profitieren.

Gemeinsame Herausforderungen

Auch nachhaltige Landwirtschaft, Umwelttechnologie und Tourismus standen auf der Agenda. Beide Regionen stehen vor ähnlichen Herausforderungen und bringen unterschiedliche Stärken mit. Während die Steiermark viel Erfahrung in nachhaltiger Bewirtschaftung hat, verfügen die zentralasiatischen Staaten über große natürliche Ressourcen. Kunasek betonte abschließend die Bedeutung solcher Treffen: „Gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten ist es wichtig, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu vertiefen. Die Steiermark ist ein verlässlicher Partner für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Innovation und nachhaltige Entwicklung.”