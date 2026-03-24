Einsatz: Auto kracht frontal in Aufpralldämpfer

Die steirischen Feuerwehren Kobenz und Knittelfeld rückten am Dienstag, dem 23. März gemeinsam mit dem Roten Kreuz, der Autobahnpolizei und der Asfinag zu einem Verkehrsunfall auf die S36 aus.

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der S36 im Bezirk Knittelfeld in der Steiermark. Ein Autofahrer, der in Richtung Klagenfurt unterwegs war, verlor kurz vor der Abfahrt Knittelfeld Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Aufpralldämpfer. „Nach der Absicherung der Unfallstelle und dem Aufbau des Brandschutzes entfernten die Einsatzkräfte das elektrisch betriebene Auto mithilfe von Rangierrollern von der Fahrbahn, bis ein Bergungsunternehmen eintraf“, so Einsatzleiter Oberbrandmeister Markus Puffinger von der Feuerwehr Kobenz. Im Anschluss wurde die Unfallstelle gereinigt. Nach eineinhalb Stunden konnten die 24 eingesetzten Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden und wieder ins Rüsthaus einrücken.