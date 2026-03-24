Unmut über neue Rotkreuz-Uniformen: Kaputte Kleidung sorgt für Kritik

Die neuen Uniformen des Roten Kreuzes in der Steiermark sorgen seit Monaten für Kritik. Viele haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende beklagen, dass Hosen und Jacken nach wenigen Einsätzen beschädigt sind, Nähte aufreißen und die Kleidung weder ausreichend wärmt noch vor Regen schützt. Um weiterhin einsatzfähig zu bleiben, greifen Betroffene selbst zur Schneiderin – auf eigene Kosten. Die Probleme betreffen nahezu alle Bezirke: Rund zwei Drittel der Uniformen sollen laut internen Umfragen Mängel aufweisen. Trotz Beschwerden an das Landesrettungskommando werden weiterhin mangelhafte Uniformen ausgegeben, und die Qualität der Nachlieferungen entspricht offenbar nicht den Anforderungen.

SPÖ reagiert auf „Posse um Rotkreuz-Uniformen“

Die SPÖ reagierte auf die Vorfälle mit klaren Forderungen. „Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes leisten 365 Tage im Jahr rund um die Uhr unverzichtbare Arbeit. Es sollte daher selbstverständlich sein, dass sie ordentlich eingekleidet sind und weder frieren, noch mit kaputter Uniform Einsätze absolvieren müssen. Zudem ist es absolut inakzeptabel, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Reparatur bei einer Schneiderin aus ihrer eigenen Tasche bezahlen müssen. Sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter haben sich bei diesem für uns alle so wichtigen Job beste Bedingungen verdient“, sagt SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz. Die steirische Sozialdemokratie fordert die zuständigen Regierungsmitglieder Landeshauptmann Mario Kunasek und Landesrat Karlheinz Kornhäusl auf, die Vorgänge rund um die Uniformen lückenlos zu prüfen und zu klären, wie es zur Vergabe an die Produktionsfirma gekommen ist.