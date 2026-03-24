Conny Hütter spricht über mögliches Karriere-Aus

Österreichs Skirennläuferin Conny Hütter hat bei „Sport&Talk“ auf ServusTV Einblicke in ihre sportliche Zukunft gegeben. Die Steirerin betonte, dass sie am Rennfahren selbst nach wie vor Freude habe: „Wenn ich am Start stehe, macht das irrsinnig Spaß. Ich habe das noch nie in meinem Leben in so einer Form gespürt.“ Hütter erklärte, dass sie nicht nur körperliche, sondern vor allem mentale Herausforderungen spüre, vor allem durch den ständigen Reise- und Organisationsaufwand rund um den Rennsport.

Will Entscheidung mit voller Überzeugung treffen

„Natürlich wird man mit der Zeit müde. Das kommt aber nicht vom Rennfahren, sondern vom Drumherum. Wir sind so viel unterwegs und das kostet Energie. Das Rennfahren selbst nicht“, so Hütter. Die 33-Jährige will ihre Entscheidung über ein mögliches Karriereende mit voller Überzeugung treffen, auch aus Respekt gegenüber ihrem Team. Ein konkretes Datum für ihre Entscheidung nannte sie nicht, kündigte jedoch an, dass sie zunächst die österreichischen Meisterschaften bestreiten und den Frühling abwarten will, bevor sie endgültig entscheidet.