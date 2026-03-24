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/ ©FF Hengsberg
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Drei Feuerwehren standen im Einsatz beim Wirtschaftsgebäudebrand in Hengsberg.
Leibnitz
24/03/2026
Feuerwehr-Einsatz

Polizei ermittelt: Steirisches Wirtschaftsgebäude in Flammen

Aus bislang unbekannter Ursache brach Dienstagfrüh, 24. März 2026, in einem Wirtschaftsgebäude in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Gegen 4 Uhr in der Früh bemerkte ein Fahrzeug-Lenker den Brand bei einem Wirtschaftsgebäude in Hengsberg und verständigte anschließend die Einsatzkräfte. Drei Feuerwehren, im Einsatz mit insgesamt 40 Kräften rückten aus und konnten den Brand erfolgreich löschen. „Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, informiert die Polizei.

Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©FF Hengsberg
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