Polizei ermittelt: Steirisches Wirtschaftsgebäude in Flammen

Aus bislang unbekannter Ursache brach Dienstagfrüh, 24. März 2026, in einem Wirtschaftsgebäude in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 4 Uhr in der Früh bemerkte ein Fahrzeug-Lenker den Brand bei einem Wirtschaftsgebäude in Hengsberg und verständigte anschließend die Einsatzkräfte. Drei Feuerwehren, im Einsatz mit insgesamt 40 Kräften rückten aus und konnten den Brand erfolgreich löschen. „Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, informiert die Polizei.