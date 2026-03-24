Steirischer Möbelhersteller ADA insolvent: 172 Mitarbeiter betroffen
Der steirische Möbelhersteller ADA beantragt ein Sanierungsverfahren. 172 Beschäftigte sind betroffen.
Die Passiva liegen bei rund 30 Millionen Euro. Eine Fortführung des Betriebs wird angestrebt.
Der steirische Möbelhersteller ADA steht vor einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Sowohl die ADA Möbelfabrik GmbH mit Sitz in Anger als auch die Muttergesellschaft ADA Möbelwerke Holding AG haben beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz entsprechende Anträge eingebracht, informiert der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag.
30 Millionen Euro Passiva, 172 Dienstnehmer betroffen
Insgesamt sind laut Aussendung 172 Dienstnehmer betroffen – 76 bei der Möbelfabrik und 96 bei der Holding. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro.
Kritische Entwicklungen in der Möbelbranche
Als Hauptursachen nennt das Unternehmen die anhaltend schwierige wirtschaftliche Entwicklung in der europäischen Möbelbranche. Mehrere Krisen hätten zu einer deutlichen Konsumzurückhaltung geführt. Besonders ins Gewicht falle ein Nachfrageeinbruch im ersten Quartal 2026 mit einem Bestellrückgang von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem konnten notwendige Preisanpassungen gegenüber Großkunden nicht durchgesetzt werden, heißt es.
Fortsetzung wird angestrebt
Von der Insolvenz sind insgesamt 232 Gläubiger betroffen. Den Passiva von rund 30 Millionen Euro stehen freie Aktiva von knapp 5 Millionen Euro gegenüber. Beide Unternehmen streben eine Sanierung mit Fortbetrieb an und bieten den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Laut Eigenantrag soll die Weiterführung durch Restrukturierungsmaßnahmen und laufende Einnahmen gesichert werden.