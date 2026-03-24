Steirerin wurde wochenlang von Kollegen belästigt

Über Wochen wurde eine steirische Angestellte am Arbeitsplatz mit anzüglichen Nachrichten, aufdringlichen Vorschlägen und sexuellen Anspielungen belästigt. Dann setzte es Sanktionen.

Eine Frau aus der Steiermark erlebte wochenlang Belästigungen bei Besprechungen, Telefonaten und Dienstreisen. Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet von anzüglichen Nachrichten, von sexuellen Anspielungen bei Telefonaten und aufdringlichen Vorschläge, sich bei Dienstreisen im Hotelzimmer zu treffen. Über mehrere Wochen hinweg war das für eine Angestellte bittere Arbeitsrealität.

Belästiger wurde unverzüglich entlassen

Als sie sich schließlich an die Personalabteilung der Firma wandte und die Vorfälle meldete, setzte es Konsequenzen. Das Unternehmen reagierte sofort und entließ den Belästiger unverzüglich. Die Betroffene ließ sich daraufhin bei der AK über ihre Möglichkeiten informierte. Vom Belästiger wurde ein Schadenersatz von 3.000 Euro gefordert, den er auch sofort zahlte.