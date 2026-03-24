Tief „Livia“ bringt Schnee: Wie viel Zentimeter in der Steiermark fallen

Aktuell regiert in der Steiermark frühlingshaftes Wetter. Doch damit ist schon bald Schluss. Ab Donnerstag bringt ein Tief deutlich kältere Temperaturen und Neuschnee. Meteorologe Hannes Rieder gibt Einblicke in die Prognosen.

Am Donnerstag werden deutlich kältere Temperaturen als zuletzt und Neuschnee in der Steiermark erwartet.

Am Donnerstag werden deutlich kältere Temperaturen als zuletzt und Neuschnee in der Steiermark erwartet.

Am Mittwoch können die Steirer und Steirerinnen noch die Ausklänge des Hochs namens „Max“ genießen. Der morgige Tag bringt nochmal frühlingshafte Temperaturen von bis zu 18 Grad in der Südsteiermark. Am Donnerstag jedoch kommt dann ein drastischer Wetterumschwung. Tief „Livia“ löst „Max“ ab, lässt die Temperaturen sinken und weiße Flocken fallen. „In den Bergen sinken die Temperaturen um 10 bis 15 Grad ab“, so Hannes Rieder von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Es wird somit am Donnerstag wieder deutlich kälter und die frühlingshaften Temperaturen verabschieden sich, zumindest vorerst.

©5 Minuten Frühlingserwachen in der Steiermark – schon am Donnerstag aber soll der Winter ein Comeback feiern.

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee auf den Bergen

In der Nacht auf Donnerstag erreicht dann die Kaltfront die Steiermark und bringt auch wieder einige Zentimeter Neuschnee. Hauptbetroffen sind die Regionen in der Obersteiermark, hier soll es bis in die meisten Täler hinab schneien. Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind in der nördlichen Obersteiermark möglich, in den Bergen sogar Mengen von bis zu 50 Zentimeter, wie Rieder informiert. Im Mürztal kommt es zeitweise zu Schneeregen.

Temperaturen sinken um bis zu 15 Grad

Insgesamt fallen die Temperaturen auf den Bergen um 10 bis 15 Grad ab. In Richtung Wochenende aber soll sich die Wetterlage wieder stabilisieren. Erste Prognosen hätten zwar auch am Samstag und Sonntag Schneefälle prognostiziert, mittlerweile sieht es aber danach aus, dass es „am Wochenende wieder ruhiger werden soll“, so Rieder.

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Kehrt nächste Woche wieder der Frühling ein?

Neben dem Schnee soll auch ein starker Nordwind für ungemütliche Wetterbedingungen sorgen. Am Freitag wird es vor allem in der Oststeiermark und im Grazer Raum stürmisch. Ab der nächsten Woche aber sollen die Temperaturen wieder steigen. So richtig frühlingshaft wird es dennoch nicht, die neue Woche bringt „kein stabiles Hochdruckwetter“, betont Rieder. In der Obersteiermark kann es immer wieder regnen und teilweise auch schneien. Begünstigt sei aber die Alpensüdseite, dort setzt sich deutlich milderes Wetter durch.