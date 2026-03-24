Fahrerflucht nach schwerem Unfall: Polizei fand Auto ohne Lenker

Am 23. März 2026, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto in Spielberg. Der vorerst unbekannte Pkw-Lenker beging Fahrerflucht, konnte jedoch kurz darauf von der Polizei ausgeforscht werden.

Laut den ersten Ermittlungen war ein 66-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Murtal gegen 14.50 Uhr auf der L 515, im Bereich Hammergraben, in Fahrtrichtung Schachendorf unterwegs. Ein nachkommender, vorerst unbekannter Autofahrer wollte vermutlich den Radfahrer überholen und streifte ihn dabei. Dabei dürfte der Radfahrer zu Sturz und am Straßenrand zu liegen gekommen sein. Der Autofahrer unterwegs mit einem roten Fahrzeug beging Fahrerflucht. Nachkommende Fahrzeuglenker blieben stehen und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der Radfahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Murtal, Standort Judenburg, eingeliefert.

Wagen ohne Lenker stand am Unfallort

Beamte fanden an der Unfallörtlichkeit Fahrzeugteile des fahrerflüchtigen Pkw vor. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen konnten sie gegen 17.30 Uhr den Pkw-Lenker, einen 78-Jährigen aus dem Bezirk Murtal, ausforschen. Dieser gab an, dass er den Radfahrer nicht wahrgenommen hätte. Er wird angezeigt.