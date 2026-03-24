Spitalsvertrag mit Bad Ischl sorgt für Debatte im steirischen Landtag

Die Kooperation zwischen Bad Aussee (Steiermark) und Bad Ischl (Oberösterreich) steht fest. Im Landtag wird sie dennoch intensiv diskutiert, vor allem wegen eines Details im Vertrag.

Nach monatelanger Ungewissheit ist der Vertrag zwischen dem LKH Bad Aussee und dem Klinikum Bad Ischl fixiert. Ab 1. April werden Patienten aus dem Bezirk Liezen in Bad Ischl behandelt. Dafür überweist die Steiermark jährlich rund 3,8 Millionen Euro nach Oberösterreich. Die Vereinbarung regelt damit die grenzüberschreitende Spitalsversorgung.

Jährliche Kündigung möglich

Für Diskussionen sorgt vor allem ein Punkt im Vertrag: Die Kooperation kann jährlich einseitig gekündigt werden. Dieses Detail wurde auch in der Aktuellen Stunde im steirischen Landtag thematisiert. NEOS-Klubobmann Niko Swatek sagte dazu: „Der Vertrag zwischen den LKH Bad Aussee und Bad Ischl kann jährlich gekündigt werden.“

©NEOS Steiermark NEOS-Klubobmann Niko Swatek kritisiert den Spitalsvertrag im Landtag.

Kritik aus der Opposition

Die NEOS sehen in der Regelung fehlende Planbarkeit. Swatek betonte: „Wer die Gesundheitsversorgung eines ganzen Bezirks auf eine Vereinbarung stützt, die jedes Jahr gekündigt werden kann, schafft Unsicherheit.“ Seine Partei fordert daher eine Nachverhandlung der Vereinbarung, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten.

Auswirkungen auf Bad Aussee

Mit der Kooperation ist auch eine strukturelle Veränderung verbunden: Das LKH Bad Aussee verliert seinen Status als Standardkrankenhaus. Grund dafür ist unter anderem die Schließung der Chirurgie. Damit wird ein weiterer Schritt in der Neuausrichtung der regionalen Gesundheitsversorgung gesetzt.

Weitere Bedenken

Auch die KPÖ äußert sich kritisch zur Entwicklung. Sie verweist unter anderem darauf, dass gleichzeitig in Oberösterreich Betten reduziert werden. KPÖ-Abgeordneter Alexander Melinz erklärte: „Was hier als großer Erfolg verkauft wird, bedeutet in Wahrheit das endgültige Aus des LKH Bad Aussee.“