Steiermark bleibt Österreichs Top-Reiseziel zu Ostern

Zu Ostern zieht es viele Urlauber innerhalb Österreichs in die Steiermark. Auch 2026 liegt das Bundesland wieder an der Spitze - mit einem Angebot, das offenbar genau den Geschmack vieler trifft.

Zu Ostern zieht es viele Urlauber in die Steiermark - sie bleibt auch 2026 das beliebteste Reiseziel im Inland.

Zu Ostern zieht es viele Urlauber in die Steiermark - sie bleibt auch 2026 das beliebteste Reiseziel im Inland.

Die Steiermark bleibt auch heuer die erste Wahl für den Osterurlaub im Inland. Laut aktuellem ÖHV-Urlaubsradar verbringt jeder fünfte Österreich-Urlauber die Feiertage dort. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat: Schon 2024 und 2025 lag das Bundesland im Ranking vorne. „Weil sie verbindet, was viele zu Ostern suchen: Natur, Kulinarik und persönliche Gastfreundschaft“, sagt Gernot Deutsch, Landesvorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung.

Erholung liegt im Trend

Auffällig ist vor allem ein klarer Wandel bei den Urlaubsmotiven. Für 44 Prozent steht heuer die Erholung im Vordergrund – im Vorjahr waren es noch 36 Prozent. Aktiv- und Erlebnisangebote bleiben mit rund 20 Prozent stabil, während 19 Prozent die Feiertage für Besuche bei Familie und Freunden nutzen. Ergänzt wird das durch klassische Städte- und Kulturtrips. „All das spielt der Steiermark in die Karten, wir sind extrem gut aufgestellt mit unserem vielfältigem Angebot“, so Deutsch weiter.

So verteilen sich die Osterurlaube

Ein Blick auf die Karte zeigt, wie klar die Steiermark vorne liegt: Mit 20 Prozent ist sie das meistgewählte Bundesland für den Osterurlaub, gefolgt von Oberösterreich (17 Prozent) sowie Kärnten und Wien (je 14 Prozent). Dahinter reihen sich Salzburg (13 Prozent), Tirol (12 Prozent) und Niederösterreich (10 Prozent) ein, während das Burgenland (7 Prozent) und Vorarlberg (2 Prozent) deutlich seltener gewählt werden.

©ÖHV Zu Ostern bleibt die Steiermark das meistgewählte Reiseziel für Urlaub im Inland.

Nachfrage aus ganz Österreich

Die Nachfrage kommt aus ganz Österreich. Besonders häufig wird die Steiermark von Gästen aus Wien, Niederösterreich und dem Süden gewählt. Die Kombination aus guter Erreichbarkeit und breitem Angebot dürfte dabei eine entscheidende Rolle spielen. „Die Steiermark ist für viele eine naheliegende Auszeit, gut erreichbar und das mit Top-Qualität. Angebot und Positionierung stimmen“, erklärt Deutsch. „Dass wir seit Jahren an der Spitze liegen, ist das Ergebnis konsequenter Qualitätsarbeit in den Betrieben und einer klaren touristischen Entwicklung im Land.“