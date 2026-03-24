Koralmtunnel: Antrag für Klimaticket-Lösung abgelehnt

In der Steiermark sorgt der Koralmtunnel für Unverständnis: Trotz Klimaticket musst du extra zahlen. Die Grünen fordern jetzt eine Lösung nach Vorbild von Tirol und Vorarlberg.

Wer in der Steiermark oder in Kärnten mit dem Klimaticket unterwegs ist, steht vor einem Problem: Beim Koralmtunnel ist Schluss. Obwohl du ein gültiges regionales Klimaticket hast, musst du für die Durchfahrt extra zahlen. Das Ticket gilt nämlich nur bis zur letzten Haltestelle vor der Landesgrenze. Für viele Fahrgäste ist das schwer nachvollziehbar – schließlich handelt es sich beim Koralmtunnel um ein Jahrhundertprojekt.

Andere Bundesländer zeigen vor, wie es geht

Ganz anders läuft es in Tirol und Vorarlberg. Dort kannst du mit dem regionalen Klimaticket auch durch den Arlberg-Bahntunnel fahren – ohne zusätzliches Ticket. Möglich wird das durch sogenannte grenzüberschreitende Zonen, die in die Verkehrsverbünde integriert sind. Genau so eine Lösung fordern die Grünen nun auch für die Steiermark und Kärnten.

Scharfe Kritik an der Landesregierung

Für die Grünen ist die aktuelle Situation unverständlich. „Es schaut aus wie ein Schildbürgerstreich. Es ist auch ein Schildbürgerstreich“, sagt Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner. Besonders kritisiert wird, dass die Verantwortung zwischen Land und Bund hin- und hergeschoben wird. Während die Landesregierung die Zuständigkeit beim Bund sieht, verweist dieser auf die Verkehrsverbünde der Länder.

©Marusa Puhek Lambert Schönleitner kritisiert die fehlende Lösung beim Klimaticket im Koralmtunnel.

Politisches Patt auf Kosten der Fahrgäste

Laut Antrag der Grünen führt die ungeklärte Situation zu Nachteilen. Statt eine gemeinsame Lösung zu finden, sei ein politisches Patt entstanden. Dabei würde es laut Grünen rund 15 Millionen Euro kosten, das Problem zu lösen. Für sie ist klar: Andere Bundesländer hätten gezeigt, dass es möglich ist.

Antrag im Landtag abgelehnt

Die Grünen brachten das Thema schließlich in den Landtag ein und forderten eine Lösung nach dem Vorbild von Tirol und Vorarlberg. Konkret soll der Koralmtunnel als grenzüberschreitende Zone gelten, damit Klimatickets auch dort gültig sind. Der Antrag wurde jedoch von FPÖ und ÖVP abgelehnt. Damit bleibt für dich als Fahrgast vorerst alles beim Alten.