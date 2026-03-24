Erster E-LKW der Post startet in der Steiermark

In Kalsdorf bei Graz setzt die Österreichische Post erstmals einen E-LKW ein. Das Fahrzeug übernimmt Transporte für Briefe und Pakete und ist Teil des Ausbaus der elektrischen Flotte.

Die Österreichische Post nimmt erstmals einen E-LKW in der Steiermark am Standort Kalsdorf bei Graz in Betrieb und baut damit ihre elektrische Transportflotte weiter aus.

Die Österreichische Post nimmt erstmals einen E-LKW in der Steiermark am Standort Kalsdorf bei Graz in Betrieb und baut damit ihre elektrische Transportflotte weiter aus.

Die Österreichische Post hat einen neuen E-LKW im Logistikzentrum Kalsdorf bei Graz in Betrieb genommen. Das Fahrzeug wird für Abholungen bei Postfilialen und Firmen eingesetzt und transportiert Sendungen weiter zu Zustellbasen. Damit kommt erstmals ein elektrischer Schwer-LKW in der Steiermark im Regelbetrieb zum Einsatz.

Teil eines größeren Ausbaus

Insgesamt hat die Post vier neue E-LKW angeschafft. Neben Kalsdorf wird ein weiteres Fahrzeug in Vomp (Tirol) eingesetzt, zwei zusätzliche LKW fahren in Wien. Mit der Erweiterung baut das Unternehmen seine elektrische Transportlogistik weiter aus.

Einsparung von CO₂-Emissionen

Durch den Einsatz der neuen Fahrzeuge werden vier Diesel-LKW ersetzt. Laut Post können dadurch rund 189 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden. Peter Umundum von der Österreichischen Post erklärt: „Mit den neuen E-LKW ersetzen wir vier herkömmliche Diesel-LKW und sparen damit fast 189 Tonnen direkte CO₂-Emissionen pro Jahr ein. Wir bauen unseren E-Fuhrpark also nicht nur in der Zustellung aus, sondern arbeiten Schritt für Schritt auch an der Transportlogistik von morgen. Diese neuen E-LKW bedeuten aus Post-Sicht vor allem für die Steiermark und Tirol einen wichtigen Schritt in eine emissionsärmere Zukunft.“

©ÖSTERREICHISCHE POST AG Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, mit Rudi Kuchta, Geschäftsführer, MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH, bei der offiziellen Schlüsselübergabe für den neuesten E-LKW der Österreichischen Post.

Ladeinfrastruktur vor Ort

Am Standort Kalsdorf wurde eine Schnellladestation errichtet. Die E-LKW können dort in rund 90 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden. Verwendet wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus Österreich.