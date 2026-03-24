Mutter rettet Tochter (1) aus Pool – dramatische Reanimation

Einen Tag, den die Mutter sicher nicht so schnell vergessen wird: Sie fand ihr eigenes Kind im Pool, holte es heraus und begann sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Kleine musste reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagmittag mussten die Einsatzkräfte zu einem dramatischen Unfall ausrücken: Ein 16 Monate altes Kleinkind war in den Pool gefallen. Gefunden wurde es von seiner 40-jährigen Mutter, die ihr Kind im eigenen Garten entdeckte. „Sie rettete ihre Tochter sofort aus dem etwa 40 bis 50 Zentimeter tiefen Wasser, begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigte die Einsatzkräfte“, informiert die Polizei.

Mädchen konnte erfolgreich reanimiert werden

Als die Einsatzkräfte eintrafen, begannen sie sofort mit der Reanimation des kleinen Kindes. Dabei gelang es ihnen, den Herz-Kreislauf wiederherzustellen und das Mädchen zu stabilisieren. „Mit bereits selbstständiger Atmung wurde das Kind in der Folge vom Rettungshubschrauber ‚Christophorus 17‘ (C17) in das LKH Graz geflogen“, heißt es weiter. Dort wird das Mädchen auf der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde intensivmedizinisch betreut.

Wie kam es zu dem Unfall?

Wie die Polizei mitteilt, dürfte sich der Unfall wie folgt abgespielt haben: Das Kleinkind war einen kurzen unbeobachteten Moment von wenigen Minuten allein und dürfte über die Terrasse nach draußen gegangen sein. „Dort stürzte es über den rund 20 Zentimeter hohen Beckenrand in ein rundes, im Erdreich eingelassenes Pool“, erklärt die Polizei. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt mit der Pflege ihrer anderen Tochter, 11 Jahre alt, die krank war, beschäftigt.

Weitere Ermittlungen laufen

Wie lange sich das 16 Monate alte Mädchen im Wasser befand, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Angehörige sowie Einsatzkräfte werden vom Kriseninterventionsteam betreut.