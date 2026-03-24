Kinder retten Eichhörnchenbabys in Weiz

In Weiz haben Kinder zwei verlassene Eichhörnchenbabys entdeckt und sofort richtig gehandelt. Mit viel Umsicht sicherten und wärmten sie die Tiere, bis Hilfe eintraf.

In Weiz (Steiermark) machten Kinder eine besondere Entdeckung: Zwei Eichhörnchenbabys waren ohne Muttertier unterwegs und brauchten dringend Hilfe. Laut Tierhilfe Steiermark „entdeckten [die Kinder] zwei Eichhörnchenbabys ohne Muttertier und handelten vorbildlich“. Die jungen Finder reagierten rasch, sicherten die Tiere und hielten sie warm, bis Unterstützung eintraf.

Tiere werden versorgt

Bis zum Eintreffen der Helfer kümmerten sich die Kinder weiter um die Jungtiere. „Sie sicherten und wärmten die Tiere bis zu unserem Eintreffen“, heißt es von der Tierhilfe Steiermark weiter. Bei der Erstversorgung stellte sich heraus, dass beide Eichhörnchenbabys dehydriert waren, zudem „wies eines zusätzlich eine leichte Verletzung am Schwanzansatz auf“. Die Jungtiere wurden schließlich in eine Auffangstation gebracht, wo sie nun weiter versorgt und aufgepäppelt werden.