Frühlingsstart: Steirische Museen locken mit Osterprogramm

In Graz und der Steiermark startet die Museumssaison: Mit Führungen, Workshops und Osteraktionen locken zahlreiche Standorte rund um die Feiertage - von Stübing bis Schloss Eggenberg.

Zum Saisonstart öffnen Museen in der Steiermark wieder ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm für Besucher jeden Alters.

Zum Saisonstart öffnen Museen in der Steiermark wieder ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm für Besucher jeden Alters.

Mit dem Frühling kehrt auch das Leben in die Museen zurück: Rund um Ostern öffnen zahlreiche Standorte in Graz und der Steiermark wieder ihre Türen. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm – von Ausstellungen über Führungen bis hin zu Mitmachaktionen für Kinder.

Saisonstart in vielen Museen

Am 28. März starten mehrere Häuser des Universalmuseums Joanneum in die neue Saison. Dazu zählen unter anderem die Prunkräume in Schloss Eggenberg, die Alte Galerie, das Archäologiemuseum sowie Standorte wie Schloss Stainz, das Freilichtmuseum Stübing oder der Skulpturenpark. Auch das Landeszeughaus ist bald wieder geöffnet: Ab 1. April können Besucher die weltweit größte erhaltene historische Waffenkammer erkunden.

Kunst und Geschichte neu erleben

In Schloss Eggenberg beginnen wieder regelmäßige Führungen durch die historischen Prunkräume. Gleichzeitig zeigt die Alte Galerie Werke von Pieter Claesz., die mit moderner Bildtechnik neu in Szene gesetzt werden. Im Archäologiemuseum tauchen Besucher bei der Ausstellung „Graz 1699“ in das Leben des 17. Jahrhunderts ein. Für Kinder gibt es am 4. April ein eigenes Programm, bei dem sie spielerisch das alte Graz entdecken können.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Auch im Skulpturenpark wird der Saisonstart aktiv gestaltet: Besucher erfahren, warum Wildbienen gefährdet sind, und bauen Nisthilfen aus natürlichen Materialien. Im Landeszeughaus ergänzen spezielle Kinderformate das klassische Führungsangebot und machen Geschichte greifbar.

Familienprogramm in Schloss Stainz

In Schloss Stainz öffnen gleich mehrere Museen wieder ihre Türen. Zum Auftakt gibt es eine Familienführung im Jagdmuseum, bei der Tierstimmen im Mittelpunkt stehen. Passend zur Osterzeit können Kinder Anfang April Eier mit Naturmaterialien färben und dabei spielerisch Neues lernen.

Osterbräuche hautnah erleben

Im Freilichtmuseum Stübing dreht sich alles um Traditionen: Beim Aktionstag rund um Ostern werden Palmbuschen gebunden, Brot gebacken und regionale Bräuche gezeigt. Wenige Tage später können Kinder selbst Osterhasen backen und an verschiedenen Mitmachstationen teilnehmen.