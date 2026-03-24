Sonne und bis zu 19 Grad – dann Wetterumschwung in der Steiermark

Am Mittwoch, dem 25. März, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst von seiner freundlichen Seite. „Bis über Mittag hinaus scheint die Sonne, begleitet von aufkommendem Südwestwind“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Früh vorhandene Wolkenfelder ziehen nach Südosten ab, und es wird mit Höchstwerten von 14 bis 19 Grad nochmals frühlingshaft mild. Am Nachmittag setzt jedoch von Westen her ein deutlicher Wetterumschwung ein. In der Obersteiermark ziehen rasch dichtere Wolken auf, und es kommt zu Regenschauern bei kräftig auffrischendem Nordwestwind. Im Südosten bleibt es noch länger sonnig, dort erreicht die Kaltfront mit Schauern und Windböen erst am Abend und in der Nacht die Steiermark.