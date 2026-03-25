Brand in Silo: Atemschutztrupps kämpfen stundenlang gegen Glut

Ein Brand in einem Silo hat am Dienstagvormittag einen Großeinsatz in der Steiermark ausgelöst. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Um gezielt eingreifen zu können, musste der Silo geöffnet werden. Erst danach konnten Atemschutztrupps mit den aufwendigen Löscharbeiten beginnen.

Um gezielt eingreifen zu können, musste der Silo geöffnet werden. Erst danach konnten Atemschutztrupps mit den aufwendigen Löscharbeiten beginnen.

Gegen 11 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand alarmiert. Schon beim Eintreffen zeigte sich die Situation ernst: Dichter Rauch stieg aus einem Silo auf. Ein offenes Feuer war zunächst nicht sichtbar, doch im Inneren hatte sich bereits ein Glutbrand entwickelt.

©BFV Judenburg Die Feuerwehr musste den Silo öffnen.

Schwieriger Einsatz im Inneren

Der Brand stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Aufgrund des Sauerstoffmangels im Silo kam es zu keinem offenen Vollbrand, stattdessen gloste das eingelagerte Material über längere Zeit. Um gezielt eingreifen zu können, musste der Silo geöffnet werden. Erst danach konnten Atemschutztrupps mit den aufwendigen Löscharbeiten beginnen. Insgesamt vier Atemschutztrupps standen im Einsatz. Unter schwerem Atemschutz räumten sie das Material aus dem Inneren und suchten gezielt nach Brandherden. Dabei konnte schließlich ein Glutnest lokalisiert und bekämpft werden.

Wasserversorgung gesichert

Parallel dazu wurde die Löschwasserversorgung aufgebaut. Diese erfolgte über eine Zubringleitung aus dem nahegelegenen Granitzenbach sowie zusätzlich im Pendelverkehr. Ziel war es, die umliegenden Gebäude bestmöglich zu schützen und eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Im Einsatz standen die Feuerwehren Obdach, Weißkirchen und Judenburg sowie die Betriebsfeuerwehr Stahl Judenburg. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz und der Polizei. Durch das koordinierte Vorgehen aller Beteiligten konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Warum es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 06:18 Uhr aktualisiert