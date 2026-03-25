Sex-Falle vor Haustür: 70-Jähriger um Goldkette betrogen

Ein perfider Trickdiebstahl sorgt in Gratwein-Straßengel für Aufsehen: Eine Frau soll einen 70-Jährigen mit sexuellen Annäherungen abgelenkt und dabei unbemerkt seine Goldkette gestohlen haben. Nach der Frau wird gefahndet.

Gegen 12.30 Uhr fuhr der 70-Jährige am Dienstag vor einer Woche (17. März 2026) mit seinem Auto im eigenen Carport zu Hause ein. Kurz darauf sei plötzlich eine stark geschminkte Frau „aus dem Nichts“ aufgetaucht. In der Annahme, sie würde Hilfe benötigen, stieg der 70-Jährige vor dem Mehrparteienhaus aus dem Fahrzeug aus. Dabei näherte sich die unbekannte Frau mit ihrem braunen, lockigen Haar dem 70-Jährigen aufdringlich an. Ohne zu zögern soll sie ihn im Intimbereich berührt und ihm Sex angeboten haben. Erst als der 70-Jährige verneinte und sich aus einer beidarmigen Umklammerung der Frau befreit hatte, ging er davon.

Goldkette gestohlen

Verwundert von dieser Begegnung, überprüfte er in der Folge umgehend seine Hosentaschen. Dabei stellte er seine Brieftasche, wie üblich, in der Hose fest. Erst etwas später in der eigenen Wohnung bemerkte er, dass seine Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro offenbar unbemerkt gestohlen worden war. Rund eine Woche später erstattete der Mann daraufhin Anzeige bei der Polizei. Seither laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls.

Wer hat diese Frau gesehen?

Laut Beschreibung handelt es sich bei der Tatverdächtigen um eine Frau im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Sie soll 160 bis 165 Zentimeter groß und von der Statur her stämmig gewesen sein. Zudem soll sie ein rundliches Gesicht, braune bzw. lockige Haare und eine dunklere Hautfarbe gehabt haben. Bekleidet war die stark geschminkte Frau mit einem braunen Umhang, der ihren ganzen Körper umhüllt haben soll. Außerdem soll sie ein als „süßlich“ beschriebenes Parfum getragen haben.