Nach Millionenpleite: Nächste Insolvenz trifft die Südsteiermark hart

Nach dem Konkurs der Domaines Kilger sorgt nun die nächste Insolvenz für Aufsehen in der Südsteiermark: Auch die Gastro-Tochter mit dem bekannten Jaglhof ist betroffen. Die wirtschaftliche Lage spitzt sich weiter zu.

Erst vor wenigen Wochen erschütterte der Konkurs der Domaines Kilger GmbH & Co KG die Region. Ein Millionenminus, hohe Schulden und viele offene Fragen rund um eines der bekanntesten Genuss-Imperien der Südsteiermark sorgten für große Unsicherheit, 5 Minuten hat berichtet. Jetzt folgt der nächste Rückschlag: Auch die Domaines Kilger Gastro GmbH ist zahlungsunfähig.

Jaglhof und Stupperhof im Fokus

Die Gesellschaft betreibt mehrere bekannte Betriebe, darunter den Jaglhof in Gamlitz und den Stupperhof in Kitzeck. Beide zählen zu beliebten Anlaufstellen für Gäste in der Region. Zusätzlich gehört auch ein Direktverkauf von regionalen Produkten zum Angebot. Insgesamt sind 14 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt, vier Angestellte und zehn Arbeiter.

Sanierungsverfahren beantragt

Das Unternehmen hat beim Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Zuvor war bereits ein Insolvenzantrag von Gläubigerseite eingebracht worden. Mit dem eigenen Antrag hat das Unternehmen seine Zahlungsunfähigkeit nun offiziell eingestanden. Eine Eröffnung des Insolvenzverfahrens gilt als wahrscheinlich. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Verbindlichkeiten in Höhe von rund 950.000 Euro stehen Aktiva von lediglich etwa 67.500 Euro gegenüber. Rund 600.000 Euro der Schulden entfallen auf Bankverbindlichkeiten. Auffällig ist auch der hohe Bilanzverlust aus dem Jahr 2024, der mit rund 11,5 Millionen Euro angegeben wird, eine Zahl, die noch überprüft werden muss.

Gründe: Kostenexplosion und Druck auf Betriebe

Als Ursachen nennt das Unternehmen vor allem stark gestiegene Energie- und Rohstoffkosten sowie die anhaltend hohe Inflation. Die Mehrkosten hätten nicht vollständig an die Gäste weitergegeben werden können, ein Problem, das derzeit viele Betriebe in der Gastronomie betrifft. Trotz der schwierigen Ausgangslage strebt das Unternehmen eine Weiterführung an. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit der gesetzlichen Mindestquote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten. Ob dieser Plan angenommen wird und die Betriebe gerettet werden können, ist derzeit offen.

Zweite Insolvenz sorgt für Unruhe

Die aktuelle Entwicklung verstärkt die Sorgen in der Region. Nach dem Konkurs der Muttergesellschaft ist dies bereits die zweite Insolvenz innerhalb kurzer Zeit in der Kilger-Gruppe. Für Mitarbeiter, Gäste und Partnerbetriebe bedeutet das vor allem eines: Unsicherheit. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Forderungen können bereits angemeldet werden, während parallel geprüft wird, ob eine Sanierung möglich ist.